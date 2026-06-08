与野党の代表者らが集まり、皇族の数を確保するための「立法府の総意」案について意見表明を行いました。皇室の重要事項を定めた皇室典範は、日本国憲法と同じ1947年に施行されましたが、皇室制度に直結する本則の改正となれば初めてのこととなります。日本テレビの井上幸昌政治部長が解説します。



■「皇位継承」と「皇族数の確保」

皇室制度を将来にわたって安定的に維持していくためには、大きく分けて2つの重要な課題があります。1つは、長い歴史を持つ皇位の継承をいかに安定させるかという点です。現在の皇室では、次世代の皇位継承資格者が悠仁さまお一人しかいません。

2つ目は、公務の担い手である皇族方が減っているため、皇族の数をどうやって確保するかという点です。愛子さまや佳子さまなど女性皇族がご結婚で皇室を離れると、悠仁さまの世代には担い手がいないことになりかねません。今回の改正案の議論は、この2つ目の皇族数の確保を目的としたものとなります。

■「立法府の総意」2つの案

――「立法府の総意」案は、2021年に政府の有識者会議がまとめた報告書に基づいて議論されたのですね。

はい。報告書では「女性皇族が結婚後も皇族の身分を保持すること」と「旧宮家の男系男子を皇族として養子に迎えること」の2つが示されていました。今回、いずれも「了」として、政府に法律として定めるよう求めています。この2つの案に優先順位などは付いていません。

現在の皇室典範では女性皇族は結婚後に皇室を離れることになっているため、1つ目の案は皇族数の確保という点で一定の効果が期待され、多くの政党も賛同しています。「総意」案では、女性皇族が結婚後は皇室を離れるという「現行制度の下で人生を歩んでこられた」と指摘し、「経過措置として」身分をどうするかは本人の「御意向を尊重するなど一定の配慮をすべき」と提言しています。

■養子案、2005年には「採用することは極めて困難」との指摘も

――もう一つの養子案については、以前から「国民の理解を得られるか」などの課題を指摘する声がありました。

2005年の小泉内閣当時の有識者会議では、養子案について旧宮家の人々と天皇家の共通の祖先は600年前の室町時代までさかのぼるほど遠縁であることや、戦後長く一般国民として暮らしてきたことを踏まえ、「国民の理解と支持、安定性、伝統のいずれの視点から見ても問題点があり、採用することは極めて困難である」と指摘していました。

今回の案では、留意すべき点を挙げた上で政府に対し慎重に制度設計するよう求めています。主な留意点は3つです。1つ目は養子の年齢で、「本人の意思を考慮」と指摘しており、15歳以上が想定されています。2つ目は養子を迎える側の皇族の範囲です。3つ目は「養子となった方は皇位継承資格を持たないこと」としています。さらに「必要があると認めるときは、一定年数ごとに見直す」と記されています。

■残された課題

――今回の「立法府の総意」案で残された課題はあるのでしょうか。

皇位継承の議論につながりかねない論点がいくつかありましたが、各党の基本的な考え方が大きく異なるため、あえて触れられていません。

例えば、女性皇族が結婚後も皇族の身分を保持する案では、「家族の一体性」の観点から配偶者と子どもにも皇族の身分を与えるべきとの意見もありますが、与党などは強く反対しています。というのも、女性皇族と一般国民の配偶者の間に男の子が生まれた場合、その子どもを天皇にという議論が生まれかねないとの警戒感があるのです。

現在の天皇陛下は126代ですが、これまで皇位は一貫して父方が天皇につながる「男系」で継承されてきました。母方が天皇につながる「女系天皇」が誕生しかねないことに、与党などには皇室の長い伝統を重んじる立場から警戒感があります。

もう一つ、旧宮家の男系男子で皇族として養子に迎えられた方は皇位継承資格を持たないと提言されていますが、その子どもに「継承資格」を与えるのかについては触れられていません。「養子案」は国民の理解が得られるのかという懸念の声を受けての対応と考えられます。

この皇位継承について「立法府の総意」案では、各党・各会派に対して引き続き検討することを付帯決議で確認するよう求めています。

■政府与党は今国会での改正実現目指す

――皇室典範改正が進むことになりそうですが、この先はどうなるのでしょうか。

衆参の正副議長は今週水曜（10日）に最終的な取りまとめを行い、政府に提言することを目指しています。政府与党は今の国会に改正案などを提出して、改正を実現したい考えです。

ただ、世論調査を見ても特に「養子案」については国民の理解が深まったとはまだ言えない状況です。皇室のあり方は国家の基本とも言える問題です。国会、そして政府は静かな環境での議論を継続しつつ、国民への丁寧な説明を心がけていくことが求められます。