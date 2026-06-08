【リコール開始】ホンダ車「CR-V」の一部部品が交換対象に！ 最悪の場合、使用者が負傷する恐れあり
ホンダの一部乗用車において、パンク応急修理用具の不具合によるリコールが発生しました。誤った使い方で過大な圧力が加わると修理剤ボトルが破損して部品が飛散し、最悪の場合、使用者が負傷する恐れがあるため、所有者はお手元の車両を早めにご確認ください。
【画像】消費者庁公式Webサイトのリコール詳細
製作期間の全体の範囲は2024年6月24日〜2026年2月19日で、対象台数は計118台です。部品の準備に時間を要するため、まずは使用者にパンク応急修理用具の使用停止を要請して部品の回収を行い、部品準備が整い次第改めて案内され対策品と交換されます。
負傷などの重大な事故を防ぐため、対象車両を所有している場合は直ちに当該用具の使用を中止し、メーカーの案内に従いましょう。
また、対応については「本田技研工業株式会社 市場措置専用窓口（TEL：0120-280-524）」への問い合わせをおすすめします。事故を未然に防ぐために、日頃からリコール情報サイトのチェックをしておきたいですね。
(文:All About ニュース編集部)
【画像】消費者庁公式Webサイトのリコール詳細
対象台数は計118台ホンダ「CR-V」において、パンク応急修理用具のホース口金構造および圧力逃し弁の開弁圧力調整が不適切であることが判明しました。これを受け、6月4日より改善措置の対応が始まっています。
負傷などの重大な事故を防ぐため、対象車両を所有している場合は直ちに当該用具の使用を中止し、メーカーの案内に従いましょう。
最新情報の確認をリコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。所有する車両が対象かどうかを含め、国土交通省の情報や事業者のサイトなどで最新情報をご確認ください。
また、対応については「本田技研工業株式会社 市場措置専用窓口（TEL：0120-280-524）」への問い合わせをおすすめします。事故を未然に防ぐために、日頃からリコール情報サイトのチェックをしておきたいですね。
(文:All About ニュース編集部)