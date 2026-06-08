「セリア」に“パペットスンスンのフィギュア”が登場！ ノンノン＆ゾンゾンもラインナップ
パペットの国“トゥーホック”に住むキャラクターのパペットスンスンのミニフィギュアが、「Seria」をはじめとする100円ショップ各店舗で発売される。
【写真】『パペットスンスン』×「GU」コラボ第2弾は6．19発売！
■全4種類
今回登場する「パペットスンスン インテリアミニフィギュア」では、スンスン2種類、ノンノン1種類、ゾンゾン1種類から成る全4種類のフィギュアがラインナップ。
スンスンは、お座りポーズと片手を上げているポーズを用意。いずれも大きさは約4cmで、特徴的な青い毛並みまで細かく表現されている。
また、約5cmサイズのノンノンとゾンゾンと並べて飾ってもかわいいだろう。
ちなみに、パペットスンスンは、他にもさまざまなコラボを展開中。例えば、6月19日（金）からは、「GU」でコラボ第2弾商品が販売予定だ。
【写真】『パペットスンスン』×「GU」コラボ第2弾は6．19発売！
■全4種類
今回登場する「パペットスンスン インテリアミニフィギュア」では、スンスン2種類、ノンノン1種類、ゾンゾン1種類から成る全4種類のフィギュアがラインナップ。
スンスンは、お座りポーズと片手を上げているポーズを用意。いずれも大きさは約4cmで、特徴的な青い毛並みまで細かく表現されている。
また、約5cmサイズのノンノンとゾンゾンと並べて飾ってもかわいいだろう。
ちなみに、パペットスンスンは、他にもさまざまなコラボを展開中。例えば、6月19日（金）からは、「GU」でコラボ第2弾商品が販売予定だ。