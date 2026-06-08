「パペットスンスン インテリアミニフィギュア」（各110円）　※価格は税込み

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　パペットの国“トゥーホック”に住むキャラクターのパペットスンスンのミニフィギュアが、「Seria」をはじめとする100円ショップ各店舗で発売される。

【写真】『パペットスンスン』×「GU」コラボ第2弾は6．19発売！

■全4種類

　今回登場する「パペットスンスン インテリアミニフィギュア」では、スンスン2種類、ノンノン1種類、ゾンゾン1種類から成る全4種類のフィギュアがラインナップ。

　スンスンは、お座りポーズと片手を上げているポーズを用意。いずれも大きさは約4cmで、特徴的な青い毛並みまで細かく表現されている。

　また、約5cmサイズのノンノンとゾンゾンと並べて飾ってもかわいいだろう。

　ちなみに、パペットスンスンは、他にもさまざまなコラボを展開中。例えば、6月19日（金）からは、「GU」でコラボ第2弾商品が販売予定だ。