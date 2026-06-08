山形県村山市では子どもたちに地域の自然を学び、ふるさとへの愛情を深めてもらおうと、小学生と園児が協力して川の水質調査を行いました。

地元の川に入った子どもたち。何をみつけたのでしょうか。

【写真を見る】「ぷにぷにする」「うえにとんでた」児童と園児が川に住んでいる生き物で水質調査 じっくり観察してわかったことは？（山形・村山市）

水質調査に向かったのは、村山市立袖崎小学校の学童に入る１年生から６年生までの児童２０人です。

途中、保育園に園児をお迎えに行き歩くこと４０分。

今回調査する滝津川に到着です！

佐藤真優アナウンサー「水質調査が始まりました。今回子どもたちは、川に生息する生き物を見て水質を判断します。どんな生き物が見つかるかな？」

「これは、チラカゲロウだと思う。このムカデみたいなのがチラカゲロウ」

「カワニナ類のこれ」

Ｑどんな水？

「ややきれいな水」

■まぐろ！？えび！？何を見つけたかな？

生き物は、川の水質を知る重要な手がかりになります。

子どもたちは川の中に入り、採取した生き物の種類を虫眼鏡でじっくり観察します。

Ｑなんの魚かな？

「まぐろ。ぷにぷにするよ」

「なんかさっきうえにとんでた」

Ｑこれなに？

「えび。あ、とんだ！」

「やごが入ってる。とんぼの赤ちゃんかな？」

子どもたちは、生き物の種類から川の水はきれいだと判定していました。

中でも児童が沢山捕まえたのは、こちらの『カワニナ』という生き物。

実は、夏の夜を彩る“ある生き物”のエサになります。

皆さん、何だと思いますか？

■正解は・・・？

正解は、ゲンジボタル！

カワニナは、ゲンジボタルの大切なエサで、ホタルが暮らせるようなきれいな川である証拠のひとつになります。

Ｑ何に使われる水？

「田んぼに使う水。田んぼの水がきれいだと、おいしいお米ができるってこと」

Ｑ（水をきれいにするために）どんなことができる？

「一番はごみ拾いかな」

そでさき元気っ子実行委員会 永井清隆 代表「自然を感じてほしい。虫がいることを分かってほしい。この袖崎に残ってほしい子どもだから。出て行っても戻ってきてほしい。それが１番の願い」

袖崎小学校は、児童数の減少から、あと２年で閉校することが決まっています。

地元の自然に触れたこの日の学びは、子どもたちの地域への愛着を育み、ふるさとを大切に思う心につながっていきます。