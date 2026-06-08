サッカーのＷ杯北中米３カ国大会（１１日開幕）に臨む日本代表は６日（日本時間７日）、メキシコのモンテレイ近郊で合宿４日目を迎えた。練習前には、現地の子どもたち６５人と記念撮影を行った。

しかし、冨安健の前にいた子ども（男児）が泣き始めてしまうハプニング。「うぇ〜〜〜ん！！」の声は次第に大きくなり、両手で目をゴシゴシこするほどの号泣。冨安がほっぺをぷにゅぷにゅと優しくなでたり、ユニホームを直してあげたり、気遣うが、男児は泣きすぎてよろけそうになり、冨安が支える姿も。撮影が終わると、選手が心配そうに集まった。

緊張したのか、突然泣きじゃくってしまった男児をなだめる冨安に、長友佑都は「トミー！泣かさないで！」とジョークを飛ばし、和やかな雰囲気に。４児パパの長友は「写真撮りたくなかったの？」と声をかけ、子供の泣き声も徐々におさまった。

記念撮影時、右端のほうにいた冨安。実は長友より先に駆け寄っていたのが、中央で記念撮影に収まっていた久保建英。心配そうな表情で見守り、男児の目線に合わせるようにしてかがみ込み、肩に手を添え、優しく何か言葉をかけていた。

所属のレアル・ソシエダでも子どもたちにサインをする際、一人一人の顔を見て話しかけるなど、温かい対応で知られる久保。今回も子どもに寄り添う姿を見せていた。