北海道旭川市で、女子高校生を橋から転落させ殺害した罪などに問われている23歳の女の裁判員裁判で、検察は女に懲役27年を求刑しました。

旭川市の内田梨瑚被告（23）はおととし、女子高校生を車で監禁したうえ、旭川市郊外の橋から転落させて殺害した罪などに問われています。

これまでの裁判で内田被告は、監禁罪は認めたものの、殺人罪などは否認しています。

きょう、法廷では女子高校生の父親が意見陳述し、「どうか、あいつを私の娘の望む判決にして下さい」と内田被告を指さし、訴えました。

また論告で検察は、「生きたまま川に落下させて殺害した残虐さは無期懲役を求刑することも考えられるが、本件のわいせつ行為は被害者への制裁のために全裸にさせたというもので、考慮する必要がある」などとして、内田被告に懲役27年を求刑しました。

最終陳述で内田被告は、「8回の裁判を通して、改めて結果の重大さを身に染みて感じました。今後も反省、謝罪、償いの日々を送ります」と話しました。

判決は2週間後、今月22日に言い渡されます。