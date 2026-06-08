“主犯”の内田梨瑚被告（23）に懲役27年求刑…表情変えず数秒沈黙　旭川17歳女子高校生殺害

北海道・旭川市で女子高校生を橋から落下させ殺害した罪などに問われている内田梨瑚被告（23）に、検察は懲役27年を求刑しました。

一礼したあとに被告が語ったこととは。

「懲役27年に処するべき」と検察側が求めた瞬間、内田梨瑚被告は表情を一切変えることはありませんでした。

2024年4月、北海道・旭川市で起きたこの事件。

内田被告は自身の画像データを無断で使いSNSに投稿した、当時17歳の女子高校生を監禁・暴行したうえ、橋から落下させたとして殺人などの罪に問われています。

8日の公判では被害者の母親による意見陳述が代理人によって代読されました。

被害者の母親（代理人代読）：

私にとって一番つらいのは、我が子を失ったことにほかなりません。2年たった今でも時が癒やしてくれることはなく、娘を守ってやれなかった後悔があります。見るものすべてが娘を思い出させ、身をそがれるような感覚に陥ります。

そして内田被告に対し、「極刑を望む気持ちがある」などとし「より重い厳罰を求める」としました。

また、被害者の父親は自らの言葉で「かけがえのない娘を守ってやれなかったのが悔しくて、娘のことが心から大好きでした。2年たちましたが悲しみは当時のままで、つらく悲しい日々が続いています」と、娘への思いを語りました。

そして泣き叫びながら「裁判官、裁判員のみなさま、どうかどうか、あいつ（内田被告）を私の娘が望む判決を下してください。よろしくお願いします」と訴えたのです。

こうした被害者側の陳述にも内田被告は顔色を変えることなく、終始落ち着いた様子で聞いていました。

検察側は「犯行は被害者の人格、尊厳を踏みにじる極めて残忍で悪質なもの」などとし、懲役27年を求刑。

これに対し弁護側は、改めて内田被告の殺意などを否定。

事件について「予期せぬ偶発的な出来事が重なり発生した」などとして、裁判官と裁判員に冷静に判断するよう求めました。

裁判長から意見を求められた内田被告は深く一礼したあと、数秒沈黙してから「きょうまで8回の裁判を通して、改めて結果の重大さを身にしみて感じました。今後も反省、謝罪、償いの日々を送ります。以上です」と述べました。