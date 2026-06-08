お笑いコンビ、ハイヒールのリンゴ（64）が8日放送のカンテレ制作のフジテレビ系情報番組「旬感LIVE とれたてっ！」（月〜金曜午後1時50分）に出演。番組では高市早苗首相陣営による中傷動画疑惑報道を伝えた。

4日と5日に行われた衆参両院の予算委員会で、高市氏は自身の陣営が昨年の自民党総裁選で他候補を中傷する動画を作成、投稿したとする「週刊文春」報道をめぐり、首相の公設第1秘書と動画を作成したとされる男性の会話音声として新たに報じられた内容について、事実関係を一貫して否定した。

公開された音声についても、自身で聴いたうえで「音声データをもとに秘書の声かどうか判断するのは難しい」と述べ、秘書のものとされる音声は「普段の会話時よりかなり高い声で、ハキハキ話していて違和感がある」「本人かどうか確認のしようがない」として、秘書の声だと断定できないとの立場を強調した。

語気を強める場面もあったことについてリンゴは「なんだか、いつもよりも高市さんが感情的になっている印象を受けた」と感想を語った。

さらに一連の高市氏の答弁について「なんだか、ちょっと印象が違う。追い詰められている感を感じてしまう」と話した。