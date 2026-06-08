フリーアナウンサーの川田裕美アナが８日、ＴＢＳラジオ「パンサー向井の＃ふらっと」に出演。

この日は川田アナがゲストで登場。同番組の月曜パートナーを務める佐藤とプライベートでも親交が深いという川田アナは「友達ってこの業界にいなくって、全然。栞里ちゃんに番組を通して声をかけてもらったのがうれしくって、すぐ２人でご飯行く約束をして。私が結婚する前に彼氏に１番最初に会ったのも栞里ちゃん」と仲の良さを語った。

そんな川田アナは「栞里ちゃんのピンチも１回救ったことがあって…」と切り出すと、一緒に家で遊んでいたときのことを回想。佐藤が突然「痛い痛い痛い！」と言いながら「冷や汗だらだらで、しゃがみこんで動けない」状態になったことを明かした。

佐藤の姿を見て「一大事だ！」と思った川田アナは「一瞬、救急車と迷って。でも病院がすごく近かったので、私の車で運転して栞里ちゃんを乗せて。夜間救急で行ったよね、たしか」と説明。佐藤は「夕ご飯を準備してた時に、私がつまみ食いをした瞬間に痛くなったんです、お腹が。倒れて」と詳細を付け加えた。

改めて、川田アナの迅速な対応に佐藤は「裕実はすごいですよ」と感心。川田アナは「結局ね、大丈夫だったよね？」と佐藤に振ると「大丈夫。尿管結石という感じだった」と振り返った。