第１子を出産したタレントの藤田ニコルが親子ショットを公開し、「ママの顔」になっていると話題を集めている。

藤田は８日までに自身のインスタグラムを更新し、「無事に娘との生活も１か月を迎え、お宮参りも終えることができました 娘はお家を出てから帰ってくるまで、ずっと夢の中でした笑」と娘のお宮参りを報告。淡いピンクの着物姿で娘を抱っこし、柔らかな表情を浮かべたショットを添えた。

続けて「慌ただしく過ぎていった新生児期。毎日必死だったけれど、振り返るともう終わってしまったことが少し寂しくもあります。。日に日に成長していく娘との毎日は、かけがえのない幸せな時間です」と、子育ての様子もつづった。

この投稿にファンからは「ママ顔のにこるんも素敵」「すっかりママの顔になってる」「お顔がすっごく柔かくなって」「我が子を見つめる姿美しい」「なんて可愛いお母さん」などの声が寄せられている。

藤田は２０２３年８月に約３年の交際期間を経て、稲葉との結婚を発表。２５年１２月に第１子妊娠を発表し、今年５月１日に自身のインスタグラムで第１子出産を報告していた。