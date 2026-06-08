3児の母・小倉優子「10分で完成」焼き肉のタレ活用の牛肉ガーリックピラフレシピ公開に反響「マネしたい」「何杯でも食べられそう」
【モデルプレス＝2026/06/08】タレントの小倉優子が6月7日、自身のInstagramを更新。焼き肉のタレを使った牛肉ガーリックピラフのレシピ動画を公開し、話題となっている。
【写真】42歳3児のママタレ「これは間違いない」と話題のガーリックピラフ
小倉は「10分で完成！焼肉のタレで絶品！牛肉ガーリックピラフ」と題し、レシピ動画を投稿。工程ごとにわかりやすいキャプションがつけられており、肉を切って焼き肉のタレをもみ込む様子や、ガーリックチップを手作りする様子、肉とご飯を炒める様子など、手際よく調理している姿を披露している。また、コメント欄には各材料の分量や工程などの詳細なレシピが添えられている。
この投稿に、ファンからは「美味しそうな匂いが漂ってくるよう」「焼き肉のタレレシピありがたい」「何杯でも食べられそう」「これは間違いない組み合わせ」「マネしたい」「ガーリックチップを自分で作ってるの尊敬する」「黒コショウたっぷりなのもいい」などと反響が寄せられている。
小倉は、2012年6月に長男、2016年11月に次男、2020年7月に三男を出産している。（modelpress編集部）
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【写真】42歳3児のママタレ「これは間違いない」と話題のガーリックピラフ
◆小倉優子「10分で完成！」牛肉ガーリックピラフのレシピ披露
小倉は「10分で完成！焼肉のタレで絶品！牛肉ガーリックピラフ」と題し、レシピ動画を投稿。工程ごとにわかりやすいキャプションがつけられており、肉を切って焼き肉のタレをもみ込む様子や、ガーリックチップを手作りする様子、肉とご飯を炒める様子など、手際よく調理している姿を披露している。また、コメント欄には各材料の分量や工程などの詳細なレシピが添えられている。
◆小倉優子の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「美味しそうな匂いが漂ってくるよう」「焼き肉のタレレシピありがたい」「何杯でも食べられそう」「これは間違いない組み合わせ」「マネしたい」「ガーリックチップを自分で作ってるの尊敬する」「黒コショウたっぷりなのもいい」などと反響が寄せられている。
小倉は、2012年6月に長男、2016年11月に次男、2020年7月に三男を出産している。（modelpress編集部）
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