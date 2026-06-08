ドル円一時１５９．８６レベルまで急落＝ロンドン為替



ロンドン午前、ドル円は160.20付近から一時159.86付近まで急落した。クロス円も同様に下落しており、円買いが持ち込まれている。



きょうは東京午後に160.39付近まで高値を伸ばしたものの、その後は次第に上値重く推移した。市場には160円台での介入警戒感が残る面があるようだ。また、本日は160.00に34億ドル規模と特大の期限設定が観測されている。160.00付近を軸に相場が固定されやすい状況も指摘される。



ユーロ円は一時184.01付近、ポンド円は212.96付近まで安値を広げた。足元では、買戻しが交錯している。ドル円も160円付近に買い戻されている。



USD/JPY 160.06 EUR/JPY 184.21 GBP/JPY 213.25

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