アジア株 全面安、韓国株を筆頭に台湾株も大幅安 アジア株 全面安、韓国株を筆頭に台湾株も大幅安

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東京時間17:47現在

香港ハンセン指数 24657.06（-304.89 -1.22%）

中国上海総合指数 3959.34（-68.40 -1.70%）

台湾加権指数 43502.78（-1568.16 -3.48%）

韓国総合株価指数 7484.41（-676.18 -8.29%）

豪ＡＳＸ２００指数 8625.12（休場）

インドＳＥＮＳＥＸ３０種 73669.81（-573.53 -0.77%）



８日のアジア株は全面安。前週末発表の５月の米雇用統計が想定以上に強い結果となり、年内利上げ観測の高まりから米国株が大幅安となって、アジア株も売りが広がった。前週末にフィラデルフィア半導体株指数（ＳＯＸ指数）が１０％超の急落となり、アジア市場でも半導体関連株の下げが目立った。特に韓国市場は半導体株急落の直撃を受け、総合株価指数が８％超の暴落となった。台湾株も３．４８％安と大幅続落。半導体メーカーの台湾積体電路製造（ＴＳＭＣ）やファブレス半導体メーカーの聯発科技（メディアテック）が下げを主導した。豪州市場は休場。



上海総合指数は大幅続落。ネットワーク機器開発会社の富士康工業互聯網、コンピューター部品メーカーの海光信息技術、金属採掘会社の紫金鉱業集団（ズージン・マイニング・グループ）、半導体メーカーの瀾起科技、半導体受注生産メーカーの中芯国際集成電路製造（ＳＭＩＣ）、レアアース生産の中国北方稀土（集団）高科技が売られた。



香港ハンセン指数は続落。インターネット検索サイトの百度（バイドゥ）、医薬品メーカーの薬明生物技術（ウーシー・バイオロジクス）、光学機器メーカーの舜宇光学科技（サニー・オプティカル・テクノロジー）、電子製品メーカーの比亜迪電子（ＢＹＤエレクトロニック）、インターネット・メディアサービスの快手科技（クアイショウ・テクノロジー ）が売られた。

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