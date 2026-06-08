初夏のハリウッドは空前のホラーブームだ。6月5日～7日の北米映画ランキングは、『最終絶叫計画』シリーズの13年ぶり最新作『最終絶叫計画 令和！』がNo.1に輝いた。第3位『Backrooms（原題）』、第4位『オブセッション 災愛』との“ホラートライアングル”となっている。

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『最終絶叫計画 令和！』は週末3日間で北米興収5500万ドルを記録。パラマウント・ピクチャーズのコメディ映画としては史上最高のオープニング、かつ純粋なコメディ映画が初動興収5000万ドルを超えたのは、2014年『22ジャンプストリート』以来12年ぶりの快挙だ。

海外市場では5050万ドルを稼ぎ出し、世界オープニング興収は1億550万ドル。これは『最終絶叫計画』シリーズ史上最高で、また今年のヒット作『スクリーム7』（2026年）も上回るスタートとなった。製作費は3000万ドルだから、興行的成功は早くも堅い。

大人気パロディホラー『最終絶叫計画』シリーズの最新作で、第1作に携わったショーン＆マーロン・ウェイアンズが、第2作『最“新”絶叫計画』（2001年）ぶりに脚本・製作・出演として復帰。シリーズの顔であるアンナ・ファリス＆レジーナ・ホールも、『最終絶叫計画4』（2006年）以来のカムバックを果たした。

その一方で本作は、ノスタルジーとともに最新のカルチャーをパロディの標的にした。『スクリーム』シリーズはもちろん、『ゲット・アウト』（2017年）や『M3GAN／ミーガン』シリーズ、『ロングレッグス』（2024年）、『WEAPONS／ウェポンズ』（2025年）、さらに最新作の『Michael／マイケル』や『Backrooms』まで視野に収め、現在のハリウッドを取り巻く続編・リブート・スピンオフ戦略さえ取り込んでいる。製作陣はギリギリまでネタを投入するため、追加撮影の予算も確保していたというのだ。

長寿シリーズながら、観客層は30歳未満が62%、35歳未満では75%と若年層に偏った。もっとも過去作を観たことがある観客が90%を超えたというから、まずはファンが初週末に駆けつけたことになる。広報・宣伝はテレビ広告よりもデジタルに注力し、ソーシャル・コンテンツの視聴数は10億回を突破。パロディとジョークたっぷりの映像がユーザーに刺さったとみられる。

Rotten Tomatoesでは批評家スコアこそ24%と散々だが、これはホラー＆パロディというジャンルものの宿命だろう。観客スコアは69%、映画館の出口調査に基づくCinemaScoreも「C+」と高くないが、別の出口調査では「強く勧める」が63%。批評やスコアには回収されない体験としての満足度を感じさせる結果だ。日本公開は6月26日。

また、A24『Backrooms』は首位を譲り、第3位にランクイン。週末興収は2594万ドルで、前週比マイナス68.1%と大幅減だが、公開後10日間の世界興収は2億1260万ドル。ティモシー・シャラメ主演『マーティ・シュプリーム 世界をつかめ』の1億9127万ドルを抜き、早くもA24史上最高興収作品となった。

2週目で数字が落ち込んだのは、そもそも本作がネット発の（ある意味では）大型IP作品で、初週末は実質的にファン主導の興行だったことが大きな要因とみられる。また、意外にも『最終絶叫計画 令和！』と若い観客を取り合ったことの影響もあるだろう。本作は、公開2週目も観客の81%が35歳未満だったのだ。

そんな中で驚かされるのが、第4位『オブセッション 災愛』の驚異的な粘りだ。公開4週目にもかかわらず、週末興収は2560万ドルで、前週比わずかマイナス6.6%。『Backrooms』とはわずか34万ドルの僅差となった。

世界興収は2億2479万ドルで、Focus Featuresの歴代最高興収を更新。『Backrooms』がスタートダッシュで爆発した一方、『オブセッション 災愛』は口コミで観客を広げており、いまや若年層のみならず40～50代の観客も劇場に足を運んでいる。日本公開は7月17日。

なお、『Backrooms』と『オブセッション 災愛』に共通するYouTube出身クリエイターの文脈で言えば、第5位『The Amazing Digital Circus ザ・ラストアクト』も見逃せない。同じくYouTubeから出発した人気アニメーションの第8話・第9話（最終話）を劇場版として再構成したもので、北米興収1947万ドルの好スタートとなった。

アニメ「The Amazing Digital Circus」は、オーストラリア発の人気ダークコメディアニメーションで、奇妙なバーチャル世界“デジタルサーカス”に閉じ込められた女性ポムニが、同じ境遇の仲間たちと出口を探す物語。カラフルでポップなルックながら、閉塞した世界に閉じ込められる不安や恐怖を描いて人気を博した。

このシリーズは日本でもYouTube・Netflixにて配信されており、今回の劇場版『ラストアクト』は既存ファンを中心に、イベント上映としての盛り上がりを見せた格好。日本でも6月18日まで劇場公開され、翌19日からは配信がスタートする。

そのほか、第2位は1980年代の人気フランチャイズを再創造した『マスターズ・オブ・ユニバース』。北米週末興収は2930万ドル、世界興収5430万ドルという数字は、製作費1億7000万ドルの大作としてはかなり厳しい滑り出しとなった。

本作はニコラス・ガリツィン演じるアダム王子／ヒーマンが、暴君スケルターによって支配された故郷エターニアを救うため戦う物語。ジャレッド・レト、カミラ・メンデス、イドリス・エルバ、アリソン・ブリー、モリーナ・バッカリンと豪華キャストが揃い、『バンブルビー』（2018年）のトラヴィス・ナイトが監督を務めた。

Rotten Tomatoesでは批評家66%・観客88%、CinemaScoreでは「B」スコアと評価は悪くなく、IMAXなどプレミアムラージフォーマット上映の需要もあったが、問題は主な観客層が高齢で、最も大きな割合を占めたのがオリジナルを知る45歳～54歳だった。“ホラートライアングル”の3作がいずれも若年層の心をつかんでいることを鑑みれば、本作が若い観客やキッズ層を逃したことは痛かった。

ちなみに北米ではトップ10圏外だが、『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』が2026年公開作として初めての世界興収10億ドルを突破。これを『Michael／マイケル』が追いかける構図となっている。

【北米映画興行ランキング（6月5日～6月7日）】1.『最終絶叫計画 令和！』（初登場）5500万ドル／3490館／累計5500万ドル／1週／パラマウント

2.『マスターズ・オブ・ユニバース』（初登場）2930万ドル／3677館／累計2930万ドル／1週／Amazon・MGM

3.『Backrooms（原題）』（↓前週1位）2594万ドル（-68.1%）／3565館（+123館）／累計1億3505万ドル／2週／A24

4.『オブセッション 災愛』（↓前週2位）2560万ドル（-6.6%）／2900館（+119館）／累計1億5213万ドル／4週／Focus Features

5.『The Amazing Digital Circus ザ・ラストアクト』（初登場）1158万ドル／2221館／累計1947万ドル／1週／Fathom Events

6.『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』（↓前週3位）1000万ドル（-59.1%）／3355館（-945館）／累計1億5582万ドル／3週／ディズニー

7.『Michael／マイケル』（↓前週4位）770万ドル（-35.1%）／2636館（-482館）／累計3億5428万ドル／7週／ライオンズゲート

8.『The Breadwinner（原題）』（↓前週5位）340万ドル（-53.8%）／3252館／累計1383万ドル／2週／ソニー

9.『Pressure（原題）』（↓前週7位）300万ドル（-48.4%）／1855館（+26館）／累計1115万ドル／2週／Focus Features

10.『プラダを着た悪魔2』（↓前週6位）280万ドル（-52.3%）／1800館（-850館）／累計2億1497万ドル／6週／ディズニー

（※Box Office Mojo、Deadline調べ。データは2026年6月8日未明時点の速報値であり、最終確定値とは誤差が生じることがあります）

【参照】https://www.boxofficemojo.com/weekend/2026W23/https://www.hollywoodreporter.com/movies/movie-news/box-office-scary-movie-masters-universe-obsession-backrooms-1236615518/https://www.hollywoodreporter.com/movies/movie-news/obsession-box-office-record-curry-barker-focus-top-movie-1236614215/https://www.hollywoodreporter.com/movies/movie-news/the-super-mario-galaxy-movie-box-office-record-1-billion-1236615709/https://variety.com/2026/film/box-office/box-office-scary-movie-franchise-best-opening-masters-of-the-universe-flops-1236765638/https://deadline.com/2026/06/box-office-global-scary-movie-masters-of-the-universe-1236949181/https://deadline.com/2026/06/box-office-michael-lionsgate-record-1236942231/https://deadline.com/2026/06/box-office-scary-movie-masters-of-the-universe-backrooms-1236941701/https://deadline.com/2026/06/box-office-backrooms-a24-record-1236942792/

（文＝稲垣貴俊）