腹筋も背筋も一気に強化できます。１日10回【腰周りの引き締めに効く】簡単習慣
ほっそりとしたウエストをキープしていくためには、お腹側も背中側も満遍なく鍛えるのが鍵。そこで習慣に採り入れたい簡単エクササイズがピラティスの【ニーロッキング】です。脇腹から背中の筋肉をストレッチしつつ、ねじることでウエスト周りをグッと引き締める“ストレッチ×ツイスト”エクササイズになります。
ニーロッキング
（１）仰向けに寝て両脚のひざとくるぶしをつけ、両腕を手のひらを上にして体の横に置き、一旦息を吸って、息を吐きながらお腹を凹ませて両ひざをお腹に近づける
（２）ゆっくり息を吸い、息を吐きながら両ひざを左に倒していく
▲お腹が床から離れないようにし、ひざを倒す時はお腹の力を使うのがポイントです
（３）腰が反らない程度までねじったら、息を吸いながら両脚をセンターに戻す
続いて同様に右側にもひねり、“１日あたり左右計10回を目標”に繰り返し実践します。なお、期待する効果をきちんと得るためには「背中を床にきちんと付けて腰を反らさないこと」がポイント。腰が反ってしまうと腰を痛めてしまうおそれもあるので、みぞおちに力を入れて、背中を床にくっつけた状態で行うようにしてくださいね。＜ピラティス監修：KEI（インストラクター歴３年）＞
🌼お腹の凹ませに高い効果。続けるほど【腰周りがほっそりしてくる】簡単習慣