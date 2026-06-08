山形県内各地でクマが目撃されていますが、山形の旬の味覚、さくらんぼにも影響が出ています。

村山市ではクマがさくらんぼを食い荒らす様子がカメラに捉えられていました。

【画像】クマがさくらんぼを食い荒らす

さくらんぼ園地の監視カメラの映像です。

さくらんぼの木に向かい実をとり食べる様子がとらえられています。

映像はおととい午前０時半ごろ村山市のさくらんぼ畑で撮影されました。

■「山手だからこういうリスクも…」続くようなら箱ワナ設置も検討

果樹農家 中里文哉さん「山手だからこういうリスクも背負ってさくらんぼを栽培していかなくてはならないと頭の隅に置いて。（クマが）集落に行かなければいいと思いながら仕事をしている」

生産者によりますと被害にあったのは佐藤錦の木２本で、実を食べられたほか、枝を折られるなどの被害にあったということです。

きょう園地には猟友会も訪れ状況を確認していました。

村山市猟友会 中里邦男 副会長「今日も（クマが）来れば、おそらく続けて来ると思う。連続で来れば、（ワナを）仕掛けようかなと思っている」

猟友会によりますと、箱ワナの数にも限りがあることから、今後の出没状況をみて設置するかを検討したいとしています。

こうした中、街中での目撃も相次いでいます。

■目撃現場の近くにはクマの足跡らしきものが

西村雛妃アナウンサー「こちら、米沢市の太田町です。きょう午前８時半頃、クマがこちらの道路を横断していたと市に通報がありました」

畑にはクマのものとみられる足跡が残されていました。

西村雛妃アナウンサー「クマが目撃された道路近くの畑に来ています。こちら見てみますと、足跡のようなものがずっと続いています。大きさは、私の手のひらと同じくらいの大きさです」

■「なんとかしてもらいたい」相次ぐクマの目撃

米沢市や警察によりますと、きょう午前８時すぎ、米沢市太田町でクマ１頭が目撃されました。クマは体長１メートルほどで、道路を西から東に横断していたということです。

現場は米沢興譲館高校や住宅地の近くでした。

近所の人は「怖いです。檻で捕まえるとか、なんとかしてもらいたい」

米沢市ではきのうＪＲ米沢駅近くの線路上など、市内中心部でのクマの目撃が相次いでいます。

市と警察は、付近を通る際は十分に注意するよう呼びかけているほか、クマを目撃した場合はすぐに通報するよう呼びかけています。