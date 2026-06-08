中東情勢の影響から建設資材が不足し、工事の見通しが立たない状況になっているとして、山形県の建設業協会が吉村知事に早急な支援を求める要望書を提出しました。

【写真を見る】「いつまで続くのか」資材不足で工事の見通し立たない状況に…政府への働きかけや費用増加への対応など、建設業協会が吉村知事に要望（山形）

大内希美アナウンサー「続く中東情勢の緊迫化。原油を原料とする塗料や断熱材などの価格高騰のみならず物が入ってこない状況にあり、建設業界は頭を抱えています」

県建設業協会 太田政往 会長「（懸念は）この状況がいつまで続くのかということ。材料が入らなくなるということは工事がストップされてしまうということ。それが一番怖い」

きょう、県に要望を行ったのは、県内の建設会社などで構成される県建設業協会です。

■「色々な業種が困っている」資材不足で進まない工事も

県建設業協会によると建築資材の価格は高騰しつづけていて、道路などに使われるアスファルト合材は１か月ほど前と比べておよそ２割。住宅などに使われる断熱材はおよそ４割上昇したということです。

また、資材不足で停まっている工事も多いということです。

要望書では県に対し、対策を政府に働きかけることや工事の期間延長や設計変更、費用増加に適切に対応するよう求めています。

県建設業協会 太田政往 会長「我々だけでなく色々な業種が同じように困っている状況でなんとか国にもう少し動いていただければ」

県は事業者の支援や物資の安定供給対策について、先月末に全国知事会を通して政府に要望していて、吉村知事は、「政府の動きを注視するとともに、関係機関からの情報収集などで実態把握を進めていく」としました。