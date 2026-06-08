　日本取引所が公表した先物手口情報によると、6月8日の夜間取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。

◯野村証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　1333(　　1333)
　　　　　 　 　 9月限　　　　1153(　　1153)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　2908(　　2908)
　　　　　 　 　 9月限　　　　2868(　　2868)

◯大和証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　1951(　　1951)

◯SMBC日興証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　 670(　　 670)
　　　　　 　 　 9月限　　　　 670(　　 670)

◯みずほ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 331(　　 313)
　　　　　 　 　 9月限　　　　 146(　　 146)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　1356(　　1356)
　　　　　 　 　 9月限　　　　1335(　　1335)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　2611(　　2611)

◯三菱UFJ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　 150(　　 150)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　 200(　　 200)
　　　　　 　 　 9月限　　　　 200(　　 200)

◯SBI証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　3022(　　1816)
　　　　　 　 　 9月限　　　　 627(　　 553)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　 769(　　 727)
　　　　　 　 　 9月限　　　　 675(　　 675)
日経225ミニ　 　 6月限　　　125574(　 45876)
　　　　　 　 　 7月限　　　　1488(　　1058)
　　　　　 　 　 8月限　　　　　62(　　　32)

◯楽天証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 900(　　 576)
　　　　　 　 　 9月限　　　　 129(　　　83)
日経225ミニ　 　 6月限　　　 75081(　 36857)
　　　　　 　 　 7月限　　　　1249(　　 623)
　　　　　 　 　 8月限　　　　　26(　　　16)

◯マネックス証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 315(　　 315)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　18(　　　18)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　7604(　　7604)
　　　　　 　 　 7月限　　　　 257(　　 257)
　　　　　 　 　 8月限　　　　　 9(　　　 9)

◯松井証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　1052(　　1052)
　　　　　 　 　 9月限　　　　 132(　　 132)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　　16(　　　16)
日経225ミニ　 　 6月限　　　 24699(　 24699)
　　　　　 　 　 7月限　　　　 164(　　 164)
　　　　　 　 　 8月限　　　　　21(　　　21)

※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース