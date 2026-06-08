主要国内証券 先物取引高情報まとめ（6月8日・夜間）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、6月8日の夜間取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1333( 1333)
9月限 1153( 1153)
TOPIX先物 6月限 2908( 2908)
9月限 2868( 2868)
◯大和証券
限月 取引高(立会内)
日経225ミニ 6月限 1951( 1951)
◯SMBC日興証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 6月限 670( 670)
9月限 670( 670)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 331( 313)
9月限 146( 146)
TOPIX先物 6月限 1356( 1356)
9月限 1335( 1335)
日経225ミニ 6月限 2611( 2611)
◯三菱UFJ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 150( 150)
TOPIX先物 6月限 200( 200)
9月限 200( 200)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 3022( 1816)
9月限 627( 553)
TOPIX先物 6月限 769( 727)
9月限 675( 675)
日経225ミニ 6月限 125574( 45876)
7月限 1488( 1058)
8月限 62( 32)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 900( 576)
9月限 129( 83)
日経225ミニ 6月限 75081( 36857)
7月限 1249( 623)
8月限 26( 16)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 315( 315)
9月限 18( 18)
日経225ミニ 6月限 7604( 7604)
7月限 257( 257)
8月限 9( 9)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1052( 1052)
9月限 132( 132)
TOPIX先物 9月限 16( 16)
日経225ミニ 6月限 24699( 24699)
7月限 164( 164)
8月限 21( 21)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1333( 1333)
9月限 1153( 1153)
TOPIX先物 6月限 2908( 2908)
9月限 2868( 2868)
◯大和証券
限月 取引高(立会内)
日経225ミニ 6月限 1951( 1951)
◯SMBC日興証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 6月限 670( 670)
9月限 670( 670)
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 331( 313)
9月限 146( 146)
TOPIX先物 6月限 1356( 1356)
9月限 1335( 1335)
日経225ミニ 6月限 2611( 2611)
◯三菱UFJ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 150( 150)
TOPIX先物 6月限 200( 200)
9月限 200( 200)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 3022( 1816)
9月限 627( 553)
TOPIX先物 6月限 769( 727)
9月限 675( 675)
日経225ミニ 6月限 125574( 45876)
7月限 1488( 1058)
8月限 62( 32)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 900( 576)
9月限 129( 83)
日経225ミニ 6月限 75081( 36857)
7月限 1249( 623)
8月限 26( 16)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 315( 315)
9月限 18( 18)
日経225ミニ 6月限 7604( 7604)
7月限 257( 257)
8月限 9( 9)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1052( 1052)
9月限 132( 132)
TOPIX先物 9月限 16( 16)
日経225ミニ 6月限 24699( 24699)
7月限 164( 164)
8月限 21( 21)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース