　日本取引所が公表した先物手口情報によると、6月8日の日中取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。

◯野村証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　 19054(　　8426)
　　　　　 　 　 9月限　　　 12876(　　6008)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　 15087(　 11477)
　　　　　 　 　 9月限　　　 13322(　　9746)
日経225ミニ　 　 6月限　　　 10809(　 10807)

◯大和証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　1616(　　1274)
　　　　　 　 　 9月限　　　　 917(　　 767)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　5546(　　3482)
　　　　　 　 　 9月限　　　　5335(　　3251)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　4000(　　　 0)

◯SMBC日興証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　8861(　　3922)
　　　　　 　 　 9月限　　　　8425(　　3585)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　 19162(　　6016)
　　　　　 　 　 9月限　　　 17532(　　5730)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　4986(　　4970)

◯みずほ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　5664(　　3622)
　　　　　 　 　 9月限　　　　4642(　　3442)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　9412(　　6849)
　　　　　 　 　 9月限　　　　8136(　　5896)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　7100(　　6723)

◯三菱UFJ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　1487(　　1009)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　2392(　　1592)
　　　　　 　 　 9月限　　　　 684(　　 684)

◯東海東京証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　 142(　　 142)

◯SBI証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　2533(　　1272)
　　　　　 　 　 9月限　　　　 256(　　 180)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　2128(　　　 0)
　　　　　 　 　 9月限　　　　1097(　　　97)
日経225ミニ　 　 6月限　　　 90345(　 42099)
　　　　　 　 　 7月限　　　　1219(　　 753)
　　　　　 　 　 8月限　　　　　97(　　　41)

◯楽天証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 264(　　　 0)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　50(　　　 0)
日経225ミニ　 　 6月限　　　 47629(　 23021)
　　　　　 　 　 7月限　　　　1660(　　 690)
　　　　　 　 　 8月限　　　　　74(　　　28)

◯マネックス証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　5452(　　5452)
　　　　　 　 　 7月限　　　　 278(　　 278)
　　　　　 　 　 8月限　　　　　13(　　　13)

◯松井証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　1208(　　1208)
　　　　　 　 　 9月限　　　　 242(　　 242)
日経225ミニ　 　 6月限　　　 29482(　 29482)
　　　　　 　 　 7月限　　　　 193(　　 193)
　　　　　 　 　 8月限　　　　　 3(　　　 3)

※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース