主要国内証券 先物取引高情報まとめ（6月8日・日中）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、6月8日の日中取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 19054( 8426)
9月限 12876( 6008)
TOPIX先物 6月限 15087( 11477)
9月限 13322( 9746)
日経225ミニ 6月限 10809( 10807)
◯大和証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1616( 1274)
9月限 917( 767)
TOPIX先物 6月限 5546( 3482)
9月限 5335( 3251)
日経225ミニ 6月限 4000( 0)
◯SMBC日興証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 8861( 3922)
9月限 8425( 3585)
TOPIX先物 6月限 19162( 6016)
9月限 17532( 5730)
日経225ミニ 6月限 4986( 4970)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 5664( 3622)
9月限 4642( 3442)
TOPIX先物 6月限 9412( 6849)
9月限 8136( 5896)
日経225ミニ 6月限 7100( 6723)
◯三菱UFJ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1487( 1009)
TOPIX先物 6月限 2392( 1592)
9月限 684( 684)
◯東海東京証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 142( 142)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 2533( 1272)
9月限 256( 180)
TOPIX先物 6月限 2128( 0)
9月限 1097( 97)
日経225ミニ 6月限 90345( 42099)
7月限 1219( 753)
8月限 97( 41)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 264( 0)
9月限 50( 0)
日経225ミニ 6月限 47629( 23021)
7月限 1660( 690)
8月限 74( 28)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225ミニ 6月限 5452( 5452)
7月限 278( 278)
8月限 13( 13)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1208( 1208)
9月限 242( 242)
日経225ミニ 6月限 29482( 29482)
7月限 193( 193)
8月限 3( 3)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 19054( 8426)
9月限 12876( 6008)
TOPIX先物 6月限 15087( 11477)
9月限 13322( 9746)
日経225ミニ 6月限 10809( 10807)
◯大和証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1616( 1274)
9月限 917( 767)
TOPIX先物 6月限 5546( 3482)
9月限 5335( 3251)
日経225ミニ 6月限 4000( 0)
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 8861( 3922)
9月限 8425( 3585)
TOPIX先物 6月限 19162( 6016)
9月限 17532( 5730)
日経225ミニ 6月限 4986( 4970)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 5664( 3622)
9月限 4642( 3442)
TOPIX先物 6月限 9412( 6849)
9月限 8136( 5896)
日経225ミニ 6月限 7100( 6723)
◯三菱UFJ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1487( 1009)
TOPIX先物 6月限 2392( 1592)
9月限 684( 684)
◯東海東京証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 142( 142)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 2533( 1272)
9月限 256( 180)
TOPIX先物 6月限 2128( 0)
9月限 1097( 97)
日経225ミニ 6月限 90345( 42099)
7月限 1219( 753)
8月限 97( 41)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 264( 0)
9月限 50( 0)
日経225ミニ 6月限 47629( 23021)
7月限 1660( 690)
8月限 74( 28)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225ミニ 6月限 5452( 5452)
7月限 278( 278)
8月限 13( 13)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1208( 1208)
9月限 242( 242)
日経225ミニ 6月限 29482( 29482)
7月限 193( 193)
8月限 3( 3)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース