外国証券 先物取引高情報まとめ（6月8日・夜間）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、6月8日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 13772( 13452)
9月限 842( 742)
TOPIX先物 6月限 11243( 11243)
9月限 731( 731)
日経225ミニ 6月限 316698( 316698)
7月限 3378( 3378)
8月限 55( 55)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 10765( 10565)
9月限 1791( 1791)
TOPIX先物 6月限 12195( 12195)
9月限 3236( 3236)
日経225ミニ 6月限 186180( 186180)
7月限 2958( 2958)
8月限 151( 151)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 207( 199)
TOPIX先物 6月限 1442( 1442)
9月限 1206( 1206)
日経225ミニ 6月限 1433( 1433)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1818( 1787)
9月限 34( 34)
TOPIX先物 6月限 4609( 4515)
9月限 371( 371)
日経225ミニ 6月限 4690( 4678)
7月限 2( 2)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 622( 557)
9月限 57( 57)
TOPIX先物 6月限 1658( 1658)
9月限 213( 213)
日経225ミニ 6月限 5353( 5353)
7月限 299( 299)
8月限 45( 45)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 588( 588)
9月限 31( 31)
TOPIX先物 6月限 608( 526)
9月限 82( 82)
日経225ミニ 6月限 2028( 2028)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 4570( 4570)
9月限 1142( 1142)
TOPIX先物 6月限 8439( 8439)
9月限 1058( 1058)
日経225ミニ 6月限 94174( 94174)
7月限 2397( 2397)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 593( 493)
9月限 121( 21)
TOPIX先物 6月限 4477( 4477)
9月限 3965( 3965)
日経225ミニ 6月限 1418( 1418)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 975( 975)
9月限 921( 921)
TOPIX先物 6月限 358( 358)
9月限 211( 211)
◯HSBC証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 71( 71)
TOPIX先物 6月限 968( 968)
9月限 774( 774)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 41( 41)
TOPIX先物 9月限 42( 42)
日経225ミニ 7月限 28( 28)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 13772( 13452)
9月限 842( 742)
TOPIX先物 6月限 11243( 11243)
9月限 731( 731)
日経225ミニ 6月限 316698( 316698)
7月限 3378( 3378)
8月限 55( 55)
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 10765( 10565)
9月限 1791( 1791)
TOPIX先物 6月限 12195( 12195)
9月限 3236( 3236)
日経225ミニ 6月限 186180( 186180)
7月限 2958( 2958)
8月限 151( 151)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 207( 199)
TOPIX先物 6月限 1442( 1442)
9月限 1206( 1206)
日経225ミニ 6月限 1433( 1433)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1818( 1787)
9月限 34( 34)
TOPIX先物 6月限 4609( 4515)
9月限 371( 371)
日経225ミニ 6月限 4690( 4678)
7月限 2( 2)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 622( 557)
9月限 57( 57)
TOPIX先物 6月限 1658( 1658)
9月限 213( 213)
日経225ミニ 6月限 5353( 5353)
7月限 299( 299)
8月限 45( 45)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 588( 588)
9月限 31( 31)
TOPIX先物 6月限 608( 526)
9月限 82( 82)
日経225ミニ 6月限 2028( 2028)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 4570( 4570)
9月限 1142( 1142)
TOPIX先物 6月限 8439( 8439)
9月限 1058( 1058)
日経225ミニ 6月限 94174( 94174)
7月限 2397( 2397)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 593( 493)
9月限 121( 21)
TOPIX先物 6月限 4477( 4477)
9月限 3965( 3965)
日経225ミニ 6月限 1418( 1418)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 975( 975)
9月限 921( 921)
TOPIX先物 6月限 358( 358)
9月限 211( 211)
◯HSBC証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 71( 71)
TOPIX先物 6月限 968( 968)
9月限 774( 774)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 41( 41)
TOPIX先物 9月限 42( 42)
日経225ミニ 7月限 28( 28)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース