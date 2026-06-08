　日本取引所が公表した先物手口情報によると、6月8日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。

◯ABNクリアリン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　 13772(　 13452)
　　　　　 　 　 9月限　　　　 842(　　 742)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　 11243(　 11243)
　　　　　 　 　 9月限　　　　 731(　　 731)
日経225ミニ　 　 6月限　　　316698(　316698)
　　　　　 　 　 7月限　　　　3378(　　3378)
　　　　　 　 　 8月限　　　　　55(　　　55)

◯ソシエテジェネラル証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　 10765(　 10565)
　　　　　 　 　 9月限　　　　1791(　　1791)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　 12195(　 12195)
　　　　　 　 　 9月限　　　　3236(　　3236)
日経225ミニ　 　 6月限　　　186180(　186180)
　　　　　 　 　 7月限　　　　2958(　　2958)
　　　　　 　 　 8月限　　　　 151(　　 151)

◯BNPパリバ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 207(　　 199)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　1442(　　1442)
　　　　　 　 　 9月限　　　　1206(　　1206)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　1433(　　1433)

◯ゴールドマン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　1818(　　1787)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　34(　　　34)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　4609(　　4515)
　　　　　 　 　 9月限　　　　 371(　　 371)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　4690(　　4678)
　　　　　 　 　 7月限　　　　　 2(　　　 2)

◯JPモルガン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 622(　　 557)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　57(　　　57)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　1658(　　1658)
　　　　　 　 　 9月限　　　　 213(　　 213)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　5353(　　5353)
　　　　　 　 　 7月限　　　　 299(　　 299)
　　　　　 　 　 8月限　　　　　45(　　　45)

◯モルガンMUFG証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 588(　　 588)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　31(　　　31)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　 608(　　 526)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　82(　　　82)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　2028(　　2028)

◯バークレイズ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　4570(　　4570)
　　　　　 　 　 9月限　　　　1142(　　1142)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　8439(　　8439)
　　　　　 　 　 9月限　　　　1058(　　1058)
日経225ミニ　 　 6月限　　　 94174(　 94174)
　　　　　 　 　 7月限　　　　2397(　　2397)

◯UBS証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 593(　　 493)
　　　　　 　 　 9月限　　　　 121(　　　21)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　4477(　　4477)
　　　　　 　 　 9月限　　　　3965(　　3965)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　1418(　　1418)

◯シティグループ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 975(　　 975)
　　　　　 　 　 9月限　　　　 921(　　 921)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　 358(　　 358)
　　　　　 　 　 9月限　　　　 211(　　 211)

◯HSBC証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　　71(　　　71)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　 968(　　 968)
　　　　　 　 　 9月限　　　　 774(　　 774)

◯ドイツ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　　41(　　　41)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　　42(　　　42)
日経225ミニ　 　 7月限　　　　　28(　　　28)

※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース