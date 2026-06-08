　日本取引所が公表した先物手口情報によると、6月8日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。

◯ABNクリアリン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　 26221(　 23277)
　　　　　 　 　 9月限　　　　5575(　　5295)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　 35780(　 34793)
　　　　　 　 　 9月限　　　 13964(　 13964)
日経225ミニ　 　 6月限　　　332249(　330238)
　　　　　 　 　 7月限　　　　5707(　　5707)
　　　　　 　 　 8月限　　　　 176(　　 176)

◯ソシエテジェネラル証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　 22998(　 21599)
　　　　　 　 　 9月限　　　　6967(　　6287)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　 36946(　 35696)
　　　　　 　 　 9月限　　　 12339(　 12339)
日経225ミニ　 　 6月限　　　240545(　238745)
　　　　　 　 　 7月限　　　　7427(　　7427)
　　　　　 　 　 8月限　　　　 144(　　 144)

◯BNPパリバ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　1634(　　1222)
　　　　　 　 　 9月限　　　　 166(　　 166)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　 16384(　　6140)
　　　　　 　 　 9月限　　　 14855(　　5081)
日経225ミニ　 　 6月限　　　 14959(　 14717)

◯ゴールドマン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　 10548(　　5569)
　　　　　 　 　 9月限　　　　6801(　　3619)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　 36556(　 13050)
　　　　　 　 　 9月限　　　 35120(　 10356)
日経225ミニ　 　 6月限　　　 27491(　　5815)

◯JPモルガン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　5502(　　3160)
　　　　　 　 　 9月限　　　　3209(　　1615)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　 54543(　 26478)
　　　　　 　 　 9月限　　　 48073(　 22217)
日経225ミニ　 　 6月限　　　 16026(　 16026)
　　　　　 　 　 7月限　　　　　31(　　　31)
　　　　　 　 　 8月限　　　　　21(　　　21)

◯モルガンMUFG証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　 13820(　　8178)
　　　　　 　 　 9月限　　　　7270(　　2410)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　116196(　 19556)
　　　　　 　 　 9月限　　　112681(　 16343)
日経225ミニ　 　 6月限　　　 16308(　 10133)

◯バークレイズ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　 14862(　 14394)
　　　　　 　 　 9月限　　　　4874(　　4660)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　 46171(　 42606)
　　　　　 　 　 9月限　　　 20116(　 20016)
日経225ミニ　 　 6月限　　　152571(　152571)
　　　　　 　 　 7月限　　　　6423(　　6423)

◯UBS証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　2491(　　1464)
　　　　　 　 　 9月限　　　　 836(　　 436)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　7592(　　6453)
　　　　　 　 　 9月限　　　　5726(　　5726)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　7961(　　7961)

◯シティグループ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　4300(　　2174)
　　　　　 　 　 9月限　　　　1414(　　1314)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　 16296(　　9834)
　　　　　 　 　 9月限　　　 14247(　　8601)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　 211(　　　 0)

◯HSBC証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　5826(　　4826)
　　　　　 　 　 9月限　　　 26624(　　4784)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　8372(　　2372)
　　　　　 　 　 9月限　　　　8220(　　2220)
日経225ミニ　 　 6月限　　　 20840(　　　 0)

◯ドイツ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　 608(　　 608)
　　　　　 　 　 9月限　　　　 137(　　 137)
日経225ミニ　 　 7月限　　　　　74(　　　74)
　　　　　 　 　 8月限　　　　　10(　　　10)

※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース