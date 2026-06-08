外国証券 先物取引高情報まとめ（6月8日・日中）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、6月8日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 26221( 23277)
9月限 5575( 5295)
TOPIX先物 6月限 35780( 34793)
9月限 13964( 13964)
日経225ミニ 6月限 332249( 330238)
7月限 5707( 5707)
8月限 176( 176)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 22998( 21599)
9月限 6967( 6287)
TOPIX先物 6月限 36946( 35696)
9月限 12339( 12339)
日経225ミニ 6月限 240545( 238745)
7月限 7427( 7427)
8月限 144( 144)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1634( 1222)
9月限 166( 166)
TOPIX先物 6月限 16384( 6140)
9月限 14855( 5081)
日経225ミニ 6月限 14959( 14717)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 10548( 5569)
9月限 6801( 3619)
TOPIX先物 6月限 36556( 13050)
9月限 35120( 10356)
日経225ミニ 6月限 27491( 5815)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 5502( 3160)
9月限 3209( 1615)
TOPIX先物 6月限 54543( 26478)
9月限 48073( 22217)
日経225ミニ 6月限 16026( 16026)
7月限 31( 31)
8月限 21( 21)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 13820( 8178)
9月限 7270( 2410)
TOPIX先物 6月限 116196( 19556)
9月限 112681( 16343)
日経225ミニ 6月限 16308( 10133)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 14862( 14394)
9月限 4874( 4660)
TOPIX先物 6月限 46171( 42606)
9月限 20116( 20016)
日経225ミニ 6月限 152571( 152571)
7月限 6423( 6423)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 2491( 1464)
9月限 836( 436)
TOPIX先物 6月限 7592( 6453)
9月限 5726( 5726)
日経225ミニ 6月限 7961( 7961)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 4300( 2174)
9月限 1414( 1314)
TOPIX先物 6月限 16296( 9834)
9月限 14247( 8601)
日経225ミニ 6月限 211( 0)
◯HSBC証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 5826( 4826)
9月限 26624( 4784)
TOPIX先物 6月限 8372( 2372)
9月限 8220( 2220)
日経225ミニ 6月限 20840( 0)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 6月限 608( 608)
9月限 137( 137)
日経225ミニ 7月限 74( 74)
8月限 10( 10)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 26221( 23277)
9月限 5575( 5295)
TOPIX先物 6月限 35780( 34793)
9月限 13964( 13964)
日経225ミニ 6月限 332249( 330238)
7月限 5707( 5707)
8月限 176( 176)
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 22998( 21599)
9月限 6967( 6287)
TOPIX先物 6月限 36946( 35696)
9月限 12339( 12339)
日経225ミニ 6月限 240545( 238745)
7月限 7427( 7427)
8月限 144( 144)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1634( 1222)
9月限 166( 166)
TOPIX先物 6月限 16384( 6140)
9月限 14855( 5081)
日経225ミニ 6月限 14959( 14717)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 10548( 5569)
9月限 6801( 3619)
TOPIX先物 6月限 36556( 13050)
9月限 35120( 10356)
日経225ミニ 6月限 27491( 5815)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 5502( 3160)
9月限 3209( 1615)
TOPIX先物 6月限 54543( 26478)
9月限 48073( 22217)
日経225ミニ 6月限 16026( 16026)
7月限 31( 31)
8月限 21( 21)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 13820( 8178)
9月限 7270( 2410)
TOPIX先物 6月限 116196( 19556)
9月限 112681( 16343)
日経225ミニ 6月限 16308( 10133)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 14862( 14394)
9月限 4874( 4660)
TOPIX先物 6月限 46171( 42606)
9月限 20116( 20016)
日経225ミニ 6月限 152571( 152571)
7月限 6423( 6423)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 2491( 1464)
9月限 836( 436)
TOPIX先物 6月限 7592( 6453)
9月限 5726( 5726)
日経225ミニ 6月限 7961( 7961)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 4300( 2174)
9月限 1414( 1314)
TOPIX先物 6月限 16296( 9834)
9月限 14247( 8601)
日経225ミニ 6月限 211( 0)
◯HSBC証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 5826( 4826)
9月限 26624( 4784)
TOPIX先物 6月限 8372( 2372)
9月限 8220( 2220)
日経225ミニ 6月限 20840( 0)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 6月限 608( 608)
9月限 137( 137)
日経225ミニ 7月限 74( 74)
8月限 10( 10)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース