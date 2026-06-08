　日本取引所が公表したオプション手口情報によると、8日の夜間取引における日経225プットオプション（期近2026年6月限・SQ 6月8日）の売買動向は以下の通り。

◯6万3000円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　 528(　 328)
松井証券　　　　　　　　　　　 141(　 141)
SBI証券　　　　　　　 　　　　 168(　　82)
楽天証券　　　　　　　　　　　　64(　　48)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　 235(　　35)
UBS証券　　　　　　　 　　　　　25(　　25)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　20(　　20)
ソシエテジェネラル証券　　　　　18(　　18)
マネックス証券　　　　　　　　　15(　　15)
岡三証券　　　　　　　　　　　　10(　　10)
安藤証券　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)
日産証券　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)
山和証券　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)
豊証券　　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)

◯6万3125円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
岩井コスモ証券　　　　　　　　　 1(　　 1)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 1(　　 1)

◯6万3250円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 7(　　 7)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 2(　　 2)
松井証券　　　　　　　　　　　　 2(　　 2)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 1(　　 1)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 1(　　 1)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 1(　　 1)

◯6万3375円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 6(　　 6)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 6(　　 6)

◯6万3500円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　81(　　81)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　63(　　33)
楽天証券　　　　　　　　　　　　46(　　30)
JPモルガン証券　　　　　　　　　 8(　　 8)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 6(　　 6)
松井証券　　　　　　　　　　　　 5(　　 5)
岩井コスモ証券　　　　　　　　　 3(　　 3)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 3(　　 3)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 1(　　 1)

◯6万3625円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
JPモルガン証券　　　　　　　　　 8(　　 8)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 8(　　 8)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 4(　　 0)

◯6万3750円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 9(　　 9)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 4(　　 4)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 3(　　 3)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 8(　　 2)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 1(　　 1)
JPモルガン証券　　　　　　　　　 1(　　 1)

◯6万3875円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 4(　　 4)
松井証券　　　　　　　　　　　　 3(　　 3)
JPモルガン証券　　　　　　　　　 2(　　 2)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 1(　　 1)

◯6万4000円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　 189(　 189)
楽天証券　　　　　　　　　　　 107(　　87)
SBI証券　　　　　　　 　　　　 139(　　65)
UBS証券　　　　　　　 　　　　　25(　　25)
松井証券　　　　　　　　　　　　19(　　19)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　16(　　16)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　15(　　15)
ソシエテジェネラル証券　　　　　15(　　15)
JPモルガン証券　　　　　　　　　 5(　　 5)

◯6万4125円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
JPモルガン証券　　　　　　　　　 1(　　 1)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 1(　　 1)

◯6万4250円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 9(　　 9)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 8(　　 8)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 6(　　 2)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 1(　　 1)

※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース