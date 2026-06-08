「日経225オプション」6月限プット手口情報（8日夜間）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、8日の夜間取引における日経225プットオプション（期近2026年6月限・SQ 6月8日）の売買動向は以下の通り。
◯6万3000円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 528( 328)
松井証券 141( 141)
SBI証券 168( 82)
楽天証券 64( 48)
BNPパリバ証券 235( 35)
UBS証券 25( 25)
三菱UFJeスマート 20( 20)
ソシエテジェネラル証券 18( 18)
マネックス証券 15( 15)
岡三証券 10( 10)
安藤証券 1( 1)
日産証券 1( 1)
山和証券 1( 1)
豊証券 1( 1)
◯6万3125円プット
取引高(立会内)
岩井コスモ証券 1( 1)
ABNクリアリン証券 1( 1)
◯6万3250円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 7( 7)
楽天証券 2( 2)
松井証券 2( 2)
三菱UFJeスマート 1( 1)
SBI証券 1( 1)
BNPパリバ証券 1( 1)
◯6万3375円プット
取引高(立会内)
楽天証券 6( 6)
ABNクリアリン証券 6( 6)
◯6万3500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 81( 81)
SBI証券 63( 33)
楽天証券 46( 30)
JPモルガン証券 8( 8)
三菱UFJeスマート 6( 6)
松井証券 5( 5)
岩井コスモ証券 3( 3)
BNPパリバ証券 3( 3)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
◯6万3625円プット
取引高(立会内)
JPモルガン証券 8( 8)
ABNクリアリン証券 8( 8)
SBI証券 4( 0)
◯6万3750円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 9( 9)
ソシエテジェネラル証券 4( 4)
楽天証券 3( 3)
SBI証券 8( 2)
三菱UFJeスマート 1( 1)
JPモルガン証券 1( 1)
◯6万3875円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 4( 4)
松井証券 3( 3)
JPモルガン証券 2( 2)
SBI証券 1( 1)
◯6万4000円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 189( 189)
楽天証券 107( 87)
SBI証券 139( 65)
UBS証券 25( 25)
松井証券 19( 19)
BNPパリバ証券 16( 16)
三菱UFJeスマート 15( 15)
ソシエテジェネラル証券 15( 15)
JPモルガン証券 5( 5)
◯6万4125円プット
取引高(立会内)
JPモルガン証券 1( 1)
ABNクリアリン証券 1( 1)
◯6万4250円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 9( 9)
楽天証券 8( 8)
SBI証券 6( 2)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯6万3000円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 528( 328)
松井証券 141( 141)
SBI証券 168( 82)
楽天証券 64( 48)
BNPパリバ証券 235( 35)
UBS証券 25( 25)
三菱UFJeスマート 20( 20)
ソシエテジェネラル証券 18( 18)
マネックス証券 15( 15)
岡三証券 10( 10)
安藤証券 1( 1)
日産証券 1( 1)
山和証券 1( 1)
豊証券 1( 1)
取引高(立会内)
岩井コスモ証券 1( 1)
ABNクリアリン証券 1( 1)
◯6万3250円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 7( 7)
楽天証券 2( 2)
松井証券 2( 2)
三菱UFJeスマート 1( 1)
SBI証券 1( 1)
BNPパリバ証券 1( 1)
◯6万3375円プット
取引高(立会内)
楽天証券 6( 6)
ABNクリアリン証券 6( 6)
◯6万3500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 81( 81)
SBI証券 63( 33)
楽天証券 46( 30)
JPモルガン証券 8( 8)
三菱UFJeスマート 6( 6)
松井証券 5( 5)
岩井コスモ証券 3( 3)
BNPパリバ証券 3( 3)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
◯6万3625円プット
取引高(立会内)
JPモルガン証券 8( 8)
ABNクリアリン証券 8( 8)
SBI証券 4( 0)
◯6万3750円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 9( 9)
ソシエテジェネラル証券 4( 4)
楽天証券 3( 3)
SBI証券 8( 2)
三菱UFJeスマート 1( 1)
JPモルガン証券 1( 1)
◯6万3875円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 4( 4)
松井証券 3( 3)
JPモルガン証券 2( 2)
SBI証券 1( 1)
◯6万4000円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 189( 189)
楽天証券 107( 87)
SBI証券 139( 65)
UBS証券 25( 25)
松井証券 19( 19)
BNPパリバ証券 16( 16)
三菱UFJeスマート 15( 15)
ソシエテジェネラル証券 15( 15)
JPモルガン証券 5( 5)
◯6万4125円プット
取引高(立会内)
JPモルガン証券 1( 1)
ABNクリアリン証券 1( 1)
◯6万4250円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 9( 9)
楽天証券 8( 8)
SBI証券 6( 2)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース