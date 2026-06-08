「日経225オプション」6月限プット手口情報（8日日中）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、8日の日中取引における日経225プットオプション（期近2026年6月限・SQ 6月8日）の売買動向は以下の通り。
◯6万3000円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 385( 375)
松井証券 79( 79)
SBI証券 200( 60)
BNPパリバ証券 46( 46)
インタラクティブ証券 34( 34)
ソシエテジェネラル証券 29( 29)
JPモルガン証券 26( 26)
楽天証券 40( 24)
三菱UFJeスマート 12( 12)
日産証券 12( 12)
岡三証券 10( 10)
マネックス証券 3( 3)
今村証券 2( 2)
フィリップ証券 2( 2)
立花証券 1( 1)
野村証券 1( 1)
広田証券 1( 1)
豊証券 1( 1)
UBS証券 100( 0)
◯6万3125円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 9( 9)
JPモルガン証券 2( 2)
楽天証券 1( 1)
◯6万3250円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 26( 26)
BNPパリバ証券 11( 11)
JPモルガン証券 6( 6)
松井証券 2( 2)
三菱UFJeスマート 1( 1)
SBI証券 1( 1)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
◯6万3375円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 101( 101)
ゴールドマン証券 76( 76)
JPモルガン証券 7( 7)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
SBI証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
◯6万3500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 157( 157)
ソシエテジェネラル証券 21( 21)
BNPパリバ証券 19( 19)
松井証券 19( 19)
JPモルガン証券 16( 16)
SBI証券 54( 12)
インタラクティブ証券 5( 5)
三菱UFJeスマート 4( 4)
Jトラストグローバル 4( 4)
楽天証券 3( 3)
日産証券 3( 3)
岩井コスモ証券 1( 1)
◯6万3625円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 49( 49)
JPモルガン証券 39( 39)
BNPパリバ証券 2( 2)
◯6万3750円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 179( 179)
JPモルガン証券 133( 133)
BNPパリバ証券 31( 31)
ビーオブエー証券 17( 17)
ソシエテジェネラル証券 8( 8)
ゴールドマン証券 7( 7)
SBI証券 5( 5)
◯6万3875円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 66( 66)
JPモルガン証券 51( 51)
楽天証券 10( 10)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
BNPパリバ証券 1( 1)
◯6万4000円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 425( 301)
JPモルガン証券 69( 69)
SBI証券 63( 45)
楽天証券 45( 35)
ソシエテジェネラル証券 34( 34)
広田証券 34( 34)
モルガンMUFG証券 25( 25)
BNPパリバ証券 24( 24)
野村証券 20( 20)
松井証券 13( 13)
岩井コスモ証券 10( 10)
三菱UFJeスマート 6( 6)
UBS証券 255( 5)
ビーオブエー証券 4( 4)
インタラクティブ証券 3( 3)
三菱UFJ証券 150( 0)
◯6万4125円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 25( 25)
JPモルガン証券 23( 23)
ソシエテジェネラル証券 3( 3)
BNPパリバ証券 1( 1)
◯6万4250円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 83( 83)
JPモルガン証券 63( 63)
BNPパリバ証券 9( 9)
日産証券 3( 3)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
三菱UFJeスマート 1( 1)
SBI証券 1( 1)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯6万3000円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 385( 375)
松井証券 79( 79)
SBI証券 200( 60)
BNPパリバ証券 46( 46)
インタラクティブ証券 34( 34)
ソシエテジェネラル証券 29( 29)
JPモルガン証券 26( 26)
楽天証券 40( 24)
三菱UFJeスマート 12( 12)
日産証券 12( 12)
岡三証券 10( 10)
マネックス証券 3( 3)
今村証券 2( 2)
フィリップ証券 2( 2)
立花証券 1( 1)
野村証券 1( 1)
広田証券 1( 1)
豊証券 1( 1)
UBS証券 100( 0)
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 9( 9)
JPモルガン証券 2( 2)
楽天証券 1( 1)
◯6万3250円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 26( 26)
BNPパリバ証券 11( 11)
JPモルガン証券 6( 6)
松井証券 2( 2)
三菱UFJeスマート 1( 1)
SBI証券 1( 1)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
◯6万3375円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 101( 101)
ゴールドマン証券 76( 76)
JPモルガン証券 7( 7)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
SBI証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
◯6万3500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 157( 157)
ソシエテジェネラル証券 21( 21)
BNPパリバ証券 19( 19)
松井証券 19( 19)
JPモルガン証券 16( 16)
SBI証券 54( 12)
インタラクティブ証券 5( 5)
三菱UFJeスマート 4( 4)
Jトラストグローバル 4( 4)
楽天証券 3( 3)
日産証券 3( 3)
岩井コスモ証券 1( 1)
◯6万3625円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 49( 49)
JPモルガン証券 39( 39)
BNPパリバ証券 2( 2)
◯6万3750円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 179( 179)
JPモルガン証券 133( 133)
BNPパリバ証券 31( 31)
ビーオブエー証券 17( 17)
ソシエテジェネラル証券 8( 8)
ゴールドマン証券 7( 7)
SBI証券 5( 5)
◯6万3875円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 66( 66)
JPモルガン証券 51( 51)
楽天証券 10( 10)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
BNPパリバ証券 1( 1)
◯6万4000円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 425( 301)
JPモルガン証券 69( 69)
SBI証券 63( 45)
楽天証券 45( 35)
ソシエテジェネラル証券 34( 34)
広田証券 34( 34)
モルガンMUFG証券 25( 25)
BNPパリバ証券 24( 24)
野村証券 20( 20)
松井証券 13( 13)
岩井コスモ証券 10( 10)
三菱UFJeスマート 6( 6)
UBS証券 255( 5)
ビーオブエー証券 4( 4)
インタラクティブ証券 3( 3)
三菱UFJ証券 150( 0)
◯6万4125円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 25( 25)
JPモルガン証券 23( 23)
ソシエテジェネラル証券 3( 3)
BNPパリバ証券 1( 1)
◯6万4250円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 83( 83)
JPモルガン証券 63( 63)
BNPパリバ証券 9( 9)
日産証券 3( 3)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
三菱UFJeスマート 1( 1)
SBI証券 1( 1)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース