　日本取引所が公表したオプション手口情報によると、8日の日中取引における日経225プットオプション（期近2026年6月限・SQ 6月8日）の売買動向は以下の通り。

◯6万3000円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　 385(　 375)
松井証券　　　　　　　　　　　　79(　　79)
SBI証券　　　　　　　 　　　　 200(　　60)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　46(　　46)
インタラクティブ証券　　　　　　34(　　34)
ソシエテジェネラル証券　　　　　29(　　29)
JPモルガン証券　　　　　　　　　26(　　26)
楽天証券　　　　　　　　　　　　40(　　24)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　12(　　12)
日産証券　　　　　　　　　　　　12(　　12)
岡三証券　　　　　　　　　　　　10(　　10)
マネックス証券　　　　　　　　　 3(　　 3)
今村証券　　　　　　　　　　　　 2(　　 2)
フィリップ証券　　　　　　　　　 2(　　 2)
立花証券　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)
野村証券　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)
広田証券　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)
豊証券　　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)
UBS証券　　　　　　　 　　　　 100(　　 0)

◯6万3125円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 9(　　 9)
JPモルガン証券　　　　　　　　　 2(　　 2)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)

◯6万3250円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　26(　　26)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　11(　　11)
JPモルガン証券　　　　　　　　　 6(　　 6)
松井証券　　　　　　　　　　　　 2(　　 2)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 1(　　 1)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 1(　　 1)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 1(　　 1)

◯6万3375円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　 101(　 101)
ゴールドマン証券　　　　　　　　76(　　76)
JPモルガン証券　　　　　　　　　 7(　　 7)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 2(　　 2)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 1(　　 1)
松井証券　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)

◯6万3500円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　 157(　 157)
ソシエテジェネラル証券　　　　　21(　　21)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　19(　　19)
松井証券　　　　　　　　　　　　19(　　19)
JPモルガン証券　　　　　　　　　16(　　16)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　54(　　12)
インタラクティブ証券　　　　　　 5(　　 5)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 4(　　 4)
Jトラストグローバル　 　　　　　 4(　　 4)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 3(　　 3)
日産証券　　　　　　　　　　　　 3(　　 3)
岩井コスモ証券　　　　　　　　　 1(　　 1)

◯6万3625円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　49(　　49)
JPモルガン証券　　　　　　　　　39(　　39)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 2(　　 2)

◯6万3750円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　 179(　 179)
JPモルガン証券　　　　　　　　 133(　 133)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　31(　　31)
ビーオブエー証券　　　　　　　　17(　　17)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 8(　　 8)
ゴールドマン証券　　　　　　　　 7(　　 7)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 5(　　 5)

◯6万3875円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　66(　　66)
JPモルガン証券　　　　　　　　　51(　　51)
楽天証券　　　　　　　　　　　　10(　　10)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 2(　　 2)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 1(　　 1)

◯6万4000円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　 425(　 301)
JPモルガン証券　　　　　　　　　69(　　69)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　63(　　45)
楽天証券　　　　　　　　　　　　45(　　35)
ソシエテジェネラル証券　　　　　34(　　34)
広田証券　　　　　　　　　　　　34(　　34)
モルガンMUFG証券　　　　　　　　25(　　25)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　24(　　24)
野村証券　　　　　　　　　　　　20(　　20)
松井証券　　　　　　　　　　　　13(　　13)
岩井コスモ証券　　　　　　　　　10(　　10)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 6(　　 6)
UBS証券　　　　　　　 　　　　 255(　　 5)
ビーオブエー証券　　　　　　　　 4(　　 4)
インタラクティブ証券　　　　　　 3(　　 3)
三菱UFJ証券　　　　　 　　　　 150(　　 0)

◯6万4125円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　25(　　25)
JPモルガン証券　　　　　　　　　23(　　23)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 3(　　 3)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 1(　　 1)

◯6万4250円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　83(　　83)
JPモルガン証券　　　　　　　　　63(　　63)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 9(　　 9)
日産証券　　　　　　　　　　　　 3(　　 3)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 2(　　 2)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 1(　　 1)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 1(　　 1)

※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース