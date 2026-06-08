　日本取引所が公表したオプション手口情報によると、8日の日中取引における日経225コールオプション（期近2026年6月限・SQ 6月8日）の売買動向は以下の通り。

◯6万5000円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　 583(　 483)
JPモルガン証券　　　　　　　　 272(　 272)
ソシエテジェネラル証券　　　　　78(　　78)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　 148(　　48)
松井証券　　　　　　　　　　　　19(　　19)
SBI証券　　　　　　　 　　　　 142(　　16)
楽天証券　　　　　　　　　　　　16(　　 8)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 7(　　 7)
ビーオブエー証券　　　　　　　　 5(　　 5)
インタラクティブ証券　　　　　　 3(　　 3)
フィリップ証券　　　　　　　　　 2(　　 2)
岩井コスモ証券　　　　　　　　　 1(　　 1)
UBS証券　　　　　　　 　　　　 200(　　 0)
バークレイズ証券　　　　　　　 100(　　 0)

◯6万4750円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　31(　　31)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 8(　　 8)
松井証券　　　　　　　　　　　　 4(　　 4)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 2(　　 2)
JPモルガン証券　　　　　　　　　 1(　　 1)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 2(　　 0)

◯6万4625円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
シティグループ証券　　　　　　　27(　　27)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　24(　　24)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 3(　　 3)
JPモルガン証券　　　　　　　　　 1(　　 1)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 1(　　 1)

◯6万4500円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　 194(　 194)
ABNクリアリン証券　　 　　　　 292(　 192)
ソシエテジェネラル証券　　　　　91(　　91)
JPモルガン証券　　　　　　　　　38(　　38)
松井証券　　　　　　　　　　　　20(　　20)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 7(　　 3)
インタラクティブ証券　　　　　　 3(　　 3)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 2(　　 2)
フィリップ証券　　　　　　　　　 1(　　 1)
UBS証券　　　　　　　 　　　　 100(　　 0)

◯6万4375円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 2(　　 2)
松井証券　　　　　　　　　　　　 2(　　 2)

◯6万4250円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　 176(　 176)
ABNクリアリン証券　　 　　　　 151(　 151)
ソシエテジェネラル証券　　　　　13(　　13)
光世証券　　　　　　　　　　　　 5(　　 5)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 1(　　 1)
マネックス証券　　　　　　　　　 1(　　 1)
松井証券　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)

◯6万4000円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　 268(　 268)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　 176(　 176)
ソシエテジェネラル証券　　　　　84(　　84)
UBS証券　　　　　　　 　　　　　43(　　43)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　40(　　18)
JPモルガン証券　　　　　　　　　17(　　17)
シティグループ証券　　　　　　　17(　　17)
松井証券　　　　　　　　　　　　12(　　12)
ビーオブエー証券　　　　　　　　12(　　12)
大和証券　　　　　　　　　　　　10(　　10)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 9(　　 9)
フィリップ証券　　　　　　　　　 6(　　 6)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 2(　　 2)
インタラクティブ証券　　　　　　 2(　　 2)
バークレイズ証券　　　　　　　　88(　　 0)

◯6万3750円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　12(　　12)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 4(　　 4)
松井証券　　　　　　　　　　　　 3(　　 3)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 2(　　 2)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 2(　　 2)
インタラクティブ証券　　　　　　 1(　　 1)

※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース