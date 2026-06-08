「日経225オプション」6月限コール手口情報（8日日中）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、8日の日中取引における日経225コールオプション（期近2026年6月限・SQ 6月8日）の売買動向は以下の通り。
◯6万5000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 583( 483)
JPモルガン証券 272( 272)
ソシエテジェネラル証券 78( 78)
BNPパリバ証券 148( 48)
松井証券 19( 19)
SBI証券 142( 16)
楽天証券 16( 8)
三菱UFJeスマート 7( 7)
ビーオブエー証券 5( 5)
インタラクティブ証券 3( 3)
フィリップ証券 2( 2)
岩井コスモ証券 1( 1)
UBS証券 200( 0)
バークレイズ証券 100( 0)
◯6万4750円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 31( 31)
BNPパリバ証券 8( 8)
松井証券 4( 4)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
JPモルガン証券 1( 1)
SBI証券 2( 0)
◯6万4625円コール
取引高(立会内)
シティグループ証券 27( 27)
ABNクリアリン証券 24( 24)
BNPパリバ証券 3( 3)
JPモルガン証券 1( 1)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
◯6万4500円コール
取引高(立会内)
BNPパリバ証券 194( 194)
ABNクリアリン証券 292( 192)
ソシエテジェネラル証券 91( 91)
JPモルガン証券 38( 38)
松井証券 20( 20)
SBI証券 7( 3)
インタラクティブ証券 3( 3)
楽天証券 2( 2)
フィリップ証券 1( 1)
UBS証券 100( 0)
◯6万4375円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 2( 2)
松井証券 2( 2)
◯6万4250円コール
取引高(立会内)
BNPパリバ証券 176( 176)
ABNクリアリン証券 151( 151)
ソシエテジェネラル証券 13( 13)
光世証券 5( 5)
SBI証券 1( 1)
マネックス証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
◯6万4000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 268( 268)
BNPパリバ証券 176( 176)
ソシエテジェネラル証券 84( 84)
UBS証券 43( 43)
SBI証券 40( 18)
JPモルガン証券 17( 17)
シティグループ証券 17( 17)
松井証券 12( 12)
ビーオブエー証券 12( 12)
大和証券 10( 10)
楽天証券 9( 9)
フィリップ証券 6( 6)
三菱UFJeスマート 2( 2)
インタラクティブ証券 2( 2)
バークレイズ証券 88( 0)
◯6万3750円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 12( 12)
BNPパリバ証券 4( 4)
松井証券 3( 3)
SBI証券 2( 2)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
インタラクティブ証券 1( 1)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯6万5000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 583( 483)
JPモルガン証券 272( 272)
ソシエテジェネラル証券 78( 78)
BNPパリバ証券 148( 48)
松井証券 19( 19)
SBI証券 142( 16)
楽天証券 16( 8)
三菱UFJeスマート 7( 7)
ビーオブエー証券 5( 5)
インタラクティブ証券 3( 3)
フィリップ証券 2( 2)
岩井コスモ証券 1( 1)
UBS証券 200( 0)
バークレイズ証券 100( 0)
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 31( 31)
BNPパリバ証券 8( 8)
松井証券 4( 4)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
JPモルガン証券 1( 1)
SBI証券 2( 0)
◯6万4625円コール
取引高(立会内)
シティグループ証券 27( 27)
ABNクリアリン証券 24( 24)
BNPパリバ証券 3( 3)
JPモルガン証券 1( 1)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
◯6万4500円コール
取引高(立会内)
BNPパリバ証券 194( 194)
ABNクリアリン証券 292( 192)
ソシエテジェネラル証券 91( 91)
JPモルガン証券 38( 38)
松井証券 20( 20)
SBI証券 7( 3)
インタラクティブ証券 3( 3)
楽天証券 2( 2)
フィリップ証券 1( 1)
UBS証券 100( 0)
◯6万4375円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 2( 2)
松井証券 2( 2)
◯6万4250円コール
取引高(立会内)
BNPパリバ証券 176( 176)
ABNクリアリン証券 151( 151)
ソシエテジェネラル証券 13( 13)
光世証券 5( 5)
SBI証券 1( 1)
マネックス証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
◯6万4000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 268( 268)
BNPパリバ証券 176( 176)
ソシエテジェネラル証券 84( 84)
UBS証券 43( 43)
SBI証券 40( 18)
JPモルガン証券 17( 17)
シティグループ証券 17( 17)
松井証券 12( 12)
ビーオブエー証券 12( 12)
大和証券 10( 10)
楽天証券 9( 9)
フィリップ証券 6( 6)
三菱UFJeスマート 2( 2)
インタラクティブ証券 2( 2)
バークレイズ証券 88( 0)
◯6万3750円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 12( 12)
BNPパリバ証券 4( 4)
松井証券 3( 3)
SBI証券 2( 2)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
インタラクティブ証券 1( 1)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース