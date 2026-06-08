●しつこい雨は今夜まで

●あす9日(火)は雨の可能性低いが 雲は取れにくい空が続く

●10日(水)以降の今週後半は しばらく梅雨の中休み

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週明けの、きょう8日(月)の県内は、南西→北東方向へと進んでいく雨雲の通り道に入り続る状態が続きました。雨の量が極端に多くなる状況にはなっていませんが、雨が降ったり止んだり…スッキリしない天気が、しつこく続いています。





気象衛星による雲画像でさらに広い範囲を見ていくと、日本列島はほぼ全体が湿った空気や気圧の谷の影響による雲の通り道となることで広く天気がぐずつき、先週までの西日本各地に続き、きのう7日(日)には東海、関東甲信地方も梅雨入りが発表されました。





この雲の通り道は、このあとは少しずつ南に下がっていて、雨雲の通り道も、徐々に県内より南に離れていきそうです。

ただし県内は雨は落ち着いてきても、雲はなかなかすぐには取れず、日ざしは控えめの天気は、あす9日(火)のうちは続くことになりそうです。





なお、梅雨前線自体は、今後はしばらく日本の南…県内からは少々離れた場所に停滞し続ける見通しです。あさって10日(水)には雲は減って、日ざしがしっかり届く天気になり、その後、今週後半はしばらく梅雨の中休みが続く見通しです。



今週半ば以降は、洗濯日和が十分期待できると思いますが、晴れると一段と蒸し暑さが増すところに要注意となっていきます。



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雨は今夜のうちにはほぼ止みそうです。

あす9日(火)は雨の可能性は低く、少し薄日が差すことはありますが、なかなか雲は取れにくい空が続くでしょう。日中の気温は、内陸や瀬戸内側を中心に25度以上の夏日にはなり、空気のジメジメ感がアップしますが、極端な気温上昇までにはならない見込みです。





あさって10日(水)は日ざしタップリの陽気が復活。その後、木曜日、金曜日、土曜日と晴れたり曇ったりで、来週前半にかけても、まとまって雨が降る兆しはありません。

梅雨の中休みが、少々長く続くことになりそうですが、日ざしが届けば一気に厳しさを増す蒸し暑さに要注意で、最高気温30度に届く真夏日が、この先は度々やってくる見込みです。



（KRY山口放送 気象予報士 山本昇治）

