駆け引きなんてしないでOK。男性が「この子いいな」と思う瞬間
「男心って難しい…」なんて思っていませんか？でも実は、わざとらしい駆け引きや派手なアピールはいらなくて、自然体のふるまいだけで「この子いいな」と思わせることができちゃうんです。そこで今回は、男性が「この子いいな」と思う瞬間を紹介します。
誰にでもフラットに接する姿を目にした時
気になる人にだけ笑顔で、他の人には冷たい態度…これはすぐに見抜かれます。逆に、友達や同僚、店員さんにまで態度が変わらない女性は「裏表がなくて安心」と思われやすいんです。SNSでの反応も同じで、相手によって露骨に差をつけない“フラットさ”が信頼感につながります。
スマートに自分を頼ってきた時
「全部やって！」じゃなくて、「この袋だけ持ってもらえる？」とか「ここ見てくれる？」みたいに、小さく区切ってスマートに頼ってくる女性も男性の目に好印象。サッと終わるタスクを頼まれると男性は達成感を感じやすいし、「また手伝いたい」って思うんです。「ありがとう！」と笑顔でお礼を言うだけで好感度は爆上がりします。
具体的な褒め言葉をかけられた時
男性を褒める際は「すごい！」だけじゃ薄いんです。例えば「今日のプレゼン、準備の丁寧さが出てたよ」「あの返し、空気が和んでよかったね」みたいに、具体的に褒めると男性はめちゃくちゃ喜びます。「俺のことをちゃんと見てくれてる」と実感した男性は、「もっと彼女を大事にしたい」という気持ちに自然になっていくでしょう。
男心を掴みたいなら、今回挙げた３つの瞬間を作ってきましょう。それだけで「この子と一緒にいたいな」と、きっと思われやすくなりますよ。
🌼ぜってー性格悪いよな…。男性から「避けられる女性」の共通点