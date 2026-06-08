NIKEフットボール映像にスタープレーヤー＆超豪華セレブ続々 LISA、トラヴィス、キム・カーダシアン…
■現役選手はエンバペ、ヴィニシウス、ハーランド、そしてクリスティアーノ・ロナウド
NIKE（ナイキ）は、世界中の若いフットボールプレイヤーに向けて既存の型や戦術にとらわれることなく、より攻撃的で創造的、直感的で楽しさに満ちたフットボールのあり方を提案する「Rip the Script（本能で、化けろ）」を発表した。その世界観を表現したムービーには、世界中のスタープレーヤーやレジェンドのほか、スポーツおよびカルチャー分野のビッグネームも登場する。
【動画】トッププレーヤー＆超豪華なセレブが続々登場！NIKE「Rip the Script」
ハリウッドの大規模スタジオを舞台にした「Rip the Script」では、ナイキに関わる過去および現在の主要なフットボーラーたちが既存の台本にとらわれることなく、自らの判断でプレーし、直感に基づいたフットボールの魅力を自由に表現する。
華麗なプレーを披露するのはキリアン・エムバペ、アーリング・ハーランド、ヴィニシウス・ジュニオール、コール・パーマー、ジャマル・ムシアラ、フィルジル・ファン・ダイク、ブルーノ・フェルナンデス、そして、クリスティアーノ・ロナウド。
引退後もなお自身のスタイルを貫いたプレーを体現するレジェンドは、エリック・カントナ、ロナウジーニョ、ズラタン・イブラヒモビッチ、ディディエ・ドログバ、ホルヘ・カンポス。
さらに、レブロン・ジェームズ、トラヴィス・スコット、キム・カーダシアン、テッド・ラッソ、ケイト・スコット、チャニング・テイタム、ヤング・ミコ、LISA（BLACKPINK）といった超豪華な面々がカメオ出演し、作品内で展開される自由で創造的なプレーに刺激を受けながら、その様子を見守る。
NIKE（ナイキ）は、世界中の若いフットボールプレイヤーに向けて既存の型や戦術にとらわれることなく、より攻撃的で創造的、直感的で楽しさに満ちたフットボールのあり方を提案する「Rip the Script（本能で、化けろ）」を発表した。その世界観を表現したムービーには、世界中のスタープレーヤーやレジェンドのほか、スポーツおよびカルチャー分野のビッグネームも登場する。
ハリウッドの大規模スタジオを舞台にした「Rip the Script」では、ナイキに関わる過去および現在の主要なフットボーラーたちが既存の台本にとらわれることなく、自らの判断でプレーし、直感に基づいたフットボールの魅力を自由に表現する。
華麗なプレーを披露するのはキリアン・エムバペ、アーリング・ハーランド、ヴィニシウス・ジュニオール、コール・パーマー、ジャマル・ムシアラ、フィルジル・ファン・ダイク、ブルーノ・フェルナンデス、そして、クリスティアーノ・ロナウド。
引退後もなお自身のスタイルを貫いたプレーを体現するレジェンドは、エリック・カントナ、ロナウジーニョ、ズラタン・イブラヒモビッチ、ディディエ・ドログバ、ホルヘ・カンポス。
さらに、レブロン・ジェームズ、トラヴィス・スコット、キム・カーダシアン、テッド・ラッソ、ケイト・スコット、チャニング・テイタム、ヤング・ミコ、LISA（BLACKPINK）といった超豪華な面々がカメオ出演し、作品内で展開される自由で創造的なプレーに刺激を受けながら、その様子を見守る。