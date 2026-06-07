恋愛対象として考えられない。男性が「交際できない」と感じる瞬間
気になる男性ができても、知らず知らずのうちにその男性が嫌がる言動をしていると、恋愛関係に発展させるのは難しくなるでしょう。
そこで今回は、男性が「交際できない」と感じる瞬間を紹介するので、ぜひ回避できるように頭に入れておきましょう。
｜リア充アピールをしがち
周囲に対してリア充アピールをしがちな女性はあまり男性ウケしません。
なぜなら、男性からすると「理想が高そう」「付き合ったら大変そう」などネガティブなイメージしか湧いてこないから。
｜天然っぽいキャラを作っている印象
天然な一面がある女性は男ウケしやすいのは周知の事実。
でも、何でもかんでも天然っぽい反応をすればいいというわけではありません。
これもやりすぎると、「空気が読めない女性」「イタい女性」と思われて恋愛対象外にされるリスクがあります。
また、計算してキャラを作っているような雰囲気が出てしまうと、男性から警戒心を持たれる恐れもあるでしょう。
｜清楚感を出しすぎる
男性は基本的に清楚な女性を好むもの。
そのため、見た目や言動から清楚な雰囲気を醸そうと意識している女性は少なくないでしょう。
でも、あまりにも清楚な雰囲気をアピールしすぎるのも実はNG。
なぜなら、男性に対してガードが硬そうに見えてしまうため、男性の目には近寄り難い女性として映ってしまう可能性があります。
モテようと思ってやっていた言動が、意外にも男性にマイナスな印象を与えることもあるので、ぜひ気になる男性の前での言動が過剰すぎるアピール行動にならないよう、十分に注意していきましょうね。
🌼もう彼女との交際は考えられない…。男性の恋心を冷めさせる「女性の行動」