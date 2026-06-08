【6月9日から】セブン-イレブン「レジ横の揚げ物」100円台の新作発表…「お魚系」が登場へ＜概要＞
セブン-イレブン・ジャパンは、6月9日からレジ横の揚げ物惣菜に新商品「あじフライ（フィレ）」を追加し、順次発売する。
【画像】食べ応えありそうな肉厚のセブン-イレブン「あじフライ（フィレ）」
おなじみの揚げ物に、本格的な魚系という新たな選択肢を増やす。「あじフライ（フィレ）」は、ふっくらとした肉厚でフライに適した「メアジ」を使用。漁獲後、急速冷凍することで、新鮮な状態で届け、一尾ずつ丁寧に骨取りを行うことで、子どもからシニアまで安心して食べられる味わいとする。
■あじフライ（フィレ）
価格：167円（税込180.36円）
発売日：6月9日（火）〜順次
販売エリア：全国
担当者コメント
レジ横の揚げ物惣菜といえばフライドチキンといったお肉系が定番な中、「お魚系の商品がほしい」という声をきっかけに開発いたしました。和食にも合わせやすい「アジフライ」をラインアップすることで、日常の食卓にも手軽に取り入れていただけます。おかずやおつまみ、小腹が空いたときなど、幅広いシーンでぜひお試しください。
※店舗によって価格が異なる場合あり
※税込価格は軽減税率適用の消費税8%で表記
※予定数が終了または諸般の事情により、店舗での商品の取り扱いがなくなる場合あり
※店舗によって一部取り扱いがない商品や商品名・規格が異なる場合あり
※画像はイメージ
【画像】食べ応えありそうな肉厚のセブン-イレブン「あじフライ（フィレ）」
おなじみの揚げ物に、本格的な魚系という新たな選択肢を増やす。「あじフライ（フィレ）」は、ふっくらとした肉厚でフライに適した「メアジ」を使用。漁獲後、急速冷凍することで、新鮮な状態で届け、一尾ずつ丁寧に骨取りを行うことで、子どもからシニアまで安心して食べられる味わいとする。
価格：167円（税込180.36円）
発売日：6月9日（火）〜順次
販売エリア：全国
担当者コメント
レジ横の揚げ物惣菜といえばフライドチキンといったお肉系が定番な中、「お魚系の商品がほしい」という声をきっかけに開発いたしました。和食にも合わせやすい「アジフライ」をラインアップすることで、日常の食卓にも手軽に取り入れていただけます。おかずやおつまみ、小腹が空いたときなど、幅広いシーンでぜひお試しください。
※店舗によって価格が異なる場合あり
※税込価格は軽減税率適用の消費税8%で表記
※予定数が終了または諸般の事情により、店舗での商品の取り扱いがなくなる場合あり
※店舗によって一部取り扱いがない商品や商品名・規格が異なる場合あり
※画像はイメージ