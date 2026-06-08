歌謡コーラスグループ純烈が8日、都内で会見を行い、リードボーカル白川裕二郎（49）の27年3月31日をもっての卒業を発表した。

この日、リーダー酒井一圭（50）は白川の卒業後の純烈メンバー、および弟分モナキにつぐグループメンバーを募集するオーディションの開催を発表した。

リードボーカルが卒業するが純烈の解散は「ない」と宣言。「僕も、後上も、この状況をどこかで面白がっているのが怖い」としつつ、「でも、恐らく最大のピンチ」とした。

酒井が描く“新生純烈”は5人組。「60代、70代のマダムたちを楽しませるには40代がいいかな」とした。

「例えば、僕が抜けるときには、仮タイトル“超純烈”に行って」と切り出すと、「モナキの最年長じんが後上（翔太）と同じ年なので5年、10年たつとしんどくなってくる。そうしたら純烈に入ってもいいし、モナキに欠員が出たら誰かを入れればいい」と壮大な構想を語った。

「なんか、そういう出世魚システムをね」とすると、「冗談のようにしゃべっているけど、しゃべるとホンマになっていくパターンも…」とニヤリ。

酒井のプロデュース力は、爆発的人気グループとして誕生させたモナキで証明されている。