「家族の話を普通にするようになった…」不倫相手の男性に感じる“現実との距離”
以前は家庭の話をあまりしなかったのに、最近は子どもの話や休日の予定を普通に話すようになった。そんな変化に、複雑な気持ちになったことはありませんか。不倫関係では、関係が長くなるほど“隠していた現実”が見えやすくなることがあります。
家庭があることを改めて実感する
相手が既婚者であることは最初から分かっていた。それでも、会っている時間だけはその現実を忘れられることがあります。ただ、家族の話が自然に出てくるようになると、改めて“家庭のある人”であることを実感しやすくなるでしょう。
自分が知らない時間の多さに気づく
休日の予定。家族とのイベント。子どもの学校行事。そうした話を聞くたびに、自分が関われない時間の多さを感じることがあります。その現実が、寂しさや孤独感につながることも少なくありません。
“特別な関係”と“現実の生活”は別だと気づく
会っている時間は特別でも、相手の日常の中心は別の場所にある。その事実に気づいたとき、関係の見え方が変わる人もいます。好きな気持ちがあるからこそ、その現実が苦しく感じられるのです。
不倫関係でつらくなる瞬間のひとつが、“現実”が見えてしまったとき。ただ、その現実から目を背け続けるほど、苦しさも大きくなりやすいものです。だからこそ大切なのは、自分が見たいものだけではなく、今ある状況そのものを見ることなのかもしれません。 ※画像は生成AIで作成しています
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