自転車の「傘さし運転」「泥はね」は青切符・反則金5000円　リュックや前かごまでカバーする対策グッズも

関東も梅雨入りした中傘さし運転など自転車の違反行為が相次いでいます。

8日朝、千葉・船橋市でみられたのは、自転車の傘さし運転です。

前後に子供用のベビーシートを載せ、左手で傘をさして自転車に乗った人は、スピードを落とすことなく歩行者の隙間を縫うように走っていきました。

傘さし運転は青切符の対象で、反則金5000円が科せられます。

7日に梅雨入りした関東では、傘さし運転の違反が相次いでいました。

自転車を運転しながら傘をさすと片手でハンドルを持つため、ふらふらと進みバランスを崩しやすく危険です。

傘さし運転に、歩行者からは「（Q.危険を感じたことは）前から来た人があった。怖い思いをしたことがある。絶対よくない」と話します。

東京・蒲田駅周辺では、車道を堂々と傘をさしながら運転する自転車が次々と現れ、中には、半透明の傘を前に傾け走行する様子もみられました。

半透明とはいえ視界もぼんやりとなるなど、非常に危険な傘さし運転です。

また、水たまりなどを走行する際にも違反が潜んでいます。

スピードを出し通行人に泥水を跳ね上げ服を汚してしまったら、泥はね運転の違反となり、反則金5000円の対象となります。

梅雨の時期、都内の自転車販売店でいま注目されているのがレインウェアです。

背中のリュックサックや前かごまでカバーできるポンチョタイプが売れ筋です。

サイクルオリンピック高井戸・秋永大店長：

バックを背負ったままでも広げて着てもらえるような、こういうレインウェアが売れています。去年に比べるとだいたい1.3倍程度の売り上げになっています。

小さい子供と自転車に乗る際にポンチョを使用するという女性も、傘さし運転については「むちゃくちゃ危ないと思います。（運転が）難しいですよね、すごく」と話します。

東京都心では9日も傘マークがつくなど、梅雨の雨が続く見込みです。

自転車の傘さし運転は危険な違反行為。

雨の日の運転には、より一層の注意が必要です。