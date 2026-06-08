横浜商科大６０周年講演に出席し、あいさつする小泉純一郎元首相（左）と中川秀直元官房長官＝６日、横浜市中区

高市早苗首相が再稼働をはじめ原子力発電所の活用に前向きな中、「脱原発」を掲げる小泉純一郎元首相が６日の横浜商科大６０周年記念講演会であいさつに立ち「自然エネルギーで日本を良い国にしていこうじゃないか」などと呼びかけた。２０２２年に講演会活動のとりやめを宣言していたが沈黙を破った。東京電力福島第１原発事故の発生から１５年を経て、先の衆院選で「脱原発」の野党勢力は衰退。様変わりの風景へ危機感をのぞかせた。

中東危機に加え、人工知能（ＡＩ）開発に不可欠なデータセンター増設で電力需要の増加も見込まれることを“追い風”とした原発依存回帰ムードにぐさりとくぎを刺した格好だ。

小泉氏は「自然エネルギーで日本は生かしていける。太陽光発電、風力発電、水力発電とかやろうと思えばできるんです」と持論を展開。「ただ、原発が大事だという人もいる。しかし、将来は自然エネルギーで全部できるんだという、日本はそういう国なんだということを、ぜひとも（聞きたい）と思いやってきた」などと説明した。

同講演会は「自然エネルギー１００％大学への挑戦」をテーマに開催。小泉氏の盟友の中川秀直元官房長官も出席し「誰かが『強くて豊かな日本』とか言っているが、なぜ住民ファーストとか、地球ファーストとか言わないのか。目標が小さ過ぎる」と高市首相を遠回しで批判し小泉元首相の主張を後押しした。

同大関係者によると、元首相の出席は理事長の吉原毅氏（城南信金名誉顧問）が懇意であることから実現した。吉原氏も信金在職中からクリーンエネルギー導入推進を訴え続けている。