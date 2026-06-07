暗髪ショート or 透け感ショート、2026初夏に今っぽく見えるのはどっち？
ヘアカラーを決めるとき、「暗髪の方が大人っぽく見える？」「でも透け感カラーの方がアカ抜けそう」といった感じで迷ったことはありませんか？特にショートヘアは、シルエットだけでなく髪色や質感によって印象が大きく変わるもの。そこで今回は「暗髪ショート」と「透け感ショート」を比較しながら、今っぽく見える大人ショートの条件を解説します。
暗髪ショートは“重く見せない”ことが重要
暗髪ショートは、上品さや知的な雰囲気を演出しやすく、大人世代とも好相性。特にコンパクトなショートやショートボブは、暗髪によって洗練された印象に見えます。
ただし、単調な黒髪に寄せると重たく見えてしまうことも。今季は“黒く見せる”よりも、“光を含ませる”ことが重要です。ダークアッシュやダークグレージュなど、透け感のある暗髪を選ぶことで、ツヤと軽やかさを両立できます。
透け感ショートは“軽くしすぎない”ことが重要
透け感ショートは、軽やかでアカ抜けた印象を作りやすく、初夏とも相性の良いスタイルです。顔まわりに動きが生まれ、柔らかな雰囲気を演出できます。
ただし、透明感ばかりを追い求めると、髪が細く見えたりパサついた印象になったりすることも。大人世代は、軽さだけでなくツヤ感も意識したいところです。髪の密度感を残しながら光を通すことで、上品な抜け感が生まれます。
今季の正解は“光を含むヘアカラー”
今季のトレンドは、「暗髪」と「透け感カラー」の二択ではありません。重要なのは、“光を受けたときに柔らかく見えるかどうか”ということ。
暗髪なら透け感とツヤ、透け感カラーなら軽さと密度感。どちらにも共通するのは、光をまとったような質感です。つまり今っぽく見えるショートヘアの条件は、髪色よりも質感。明るさではなく、自然なツヤや透明感が印象を左右します。
暗髪ショートか、透け感ショートか。どちらかだけが正解なのではなく、今季は“光を含む質感”をどう作るかがポイントになっています。なんとなく重たく見える、アカ抜けないと感じたときは、髪色の明るさだけでなく、ツヤや透け感にも目を向けてみてはいかがでしょうか。＜取材・文：beauty news tokyo編集部＞ ※画像は生成AIで作成しています ※本記事は美容師によるヘアデザインや髪質に関する一般的な知見をもとに編集部が構成しています
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