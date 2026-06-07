ダイエット中の間食、「ヘルシーそう」で選ぶor満足感で選ぶ。続けやすいのはどっち？
ダイエット中、小腹が空いたときに何を選ぶか迷うことはありませんか？低カロリーゼリーやヘルシー系スナックを選んでいるのに、なぜかその後も何か食べたくなってしまう。そんな経験がある人も多いはずです。
実は、間食選びで大切なのは「ヘルシーに見えるか」だけではありません。大人世代が無理なく体を整えるために知っておきたい、“間食との付き合い方”を整理してみましょう。
「ヘルシーそう」で選ぶ方法は“罪悪感が少ない”が、その後に差が出る
ダイエット中は、低カロリーやヘルシーをうたった食品を選びたくなるものです。「これなら大丈夫そう」という安心感があり、罪悪感を持ちにくいのは大きなメリットでしょう。
ただ、“ヘルシーそう”という理由だけで選ぶと、満足感が不足しやすいことがあります。その結果、別のおやつに手が伸びたり、次の食事まで空腹を我慢しづらくなったりすることもあります。低カロリー食品そのものが悪いわけではありませんが、その後の食欲をコントロールしにくくなる場合があるのです。
満足感で選ぶ方法は“食欲を安定させやすい”
タンパク質や食物繊維を含む食品を意識して選ぶと、食後の満足感が続きやすくなります。例えば、ゆで卵やギリシャヨーグルト、チーズ、ナッツ類などは、少量でも満足感につながりやすい食品として知られています。こうした食品は、次の食事までの空腹感を和らげやすいのが特徴です。
もちろん、体に良い食品でも食べ過ぎれば摂取量は増えます。しかし、“どれだけ低カロリーか”だけでなく、“どれだけ満足感が続くか”という視点で選ぶことで、食事全体を整えやすくなります。
ダイエットが長続きするのは“その後の食欲まで考えている人”
ダイエットが長続きする人に共通しているのは、“今のカロリー”だけで判断していないことです。重要なのは、「食べた量」よりも「食べた後にどうなるか」。満足感が続く食品を選べば、その後の間食や食べ過ぎを防ぎやすくなります。
我慢だけで乗り切ろうとするより、食欲の波を穏やかにする方がダイエットは続けやすいもの。カロリーだけでなく満足感にも目を向けることが、無理のない食事管理につながることでしょう。
ダイエット中の間食は、体型を整えている人ほど“その後の食欲”まで考えて選んでいるという共通点があります。カロリーだけを見るのではなく、満足感にも目を向ける。その意識が、間食との付き合い方をラクにしてくれるはずです。＜取材・文：beauty news tokyo編集部 監修：かめやまあけみ（食生活アドバイザー）＞ ※画像は生成AIで作成しています
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