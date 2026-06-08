これから大規模な修繕工事に入る「金沢21世紀美術館」の休館開始日が来年5月6日に決まりました。

工事期間は約11か月間。

金沢市は所蔵品の仮設展示やアートイベントなどで街なかの賑わいを維持する方針です。



8日開会した金沢市議会。

■村山 金沢市長：

「快適な鑑賞環境の確保に向けた大規模修繕を行うため、明年5月6日より休館いたします」



老朽化などに伴い、来年5月から再来年3月まで、大規模な修繕工事が予定されている金沢21世紀美術館。

その休館時期について、多くの来館者が予想される来年5月1日から5日の5連休を避け6日を開始日としました。

金沢市は休館中、市が取得した旧日本銀行金沢支店の建物を「仮設展示場」として活用するほか、市内中心部で所蔵品を巡回展示する「金沢まちなか芸術祭」を予定していて、この日提案された補正予算案に関連経費を計上しています。



また、予算案には、中心部の賑わい創出に向け、民間が主導する「金沢エムザ」一帯の再開発事業を支援する経費、約7億2800万円も盛り込まれました。

このエリアでは、地権者らで作る再開発組合が既存のビルを解体し、高さ60メートル級の複合ビル3棟を新築する計画で、市が基本設計の作成などを支援します



■村山市長：

「（計画は）今後我々の都市計画 審議会で決定しなけらばならな いが」

「（組合から）なるべく早くということで今回手当てした」



一方、この日の本会議では、前誠一議長が一身上の都合を理由に辞職し、最大会派、自民党の坂本泰広氏が新しい議長に選出されました。