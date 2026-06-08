能登と金沢をつなぐ大動脈、のと里山海道では、渋滞緩和などを目的に4車線化が進められています。

これまでに全長の半分近くとなる42.8キロの4車線化が完了していますが、今回新たに徳田大津ジャンクションまでの区間で工事が始まることになりました。



■テレビ金沢・竹内彩乃 記者：

「上棚矢駄IC付近です。現在2車線となっていますがこれから4車線化に向けた工事が始まるということです」





石川県が新たに4車線化事業に着手するのは上棚矢駄ICから徳田大津JCTまでの10.4キロの区間です。のと里山海道では現在、内灘町の千鳥台から上棚矢駄IC付近までの42.8キロの区間で4車線化が完了。

今回の区間が完成すれば、県が管理する全線54.7キロで4車線化が完了することになり、能登と金沢の移動時間の短縮が見込まれます。



■利用者は…：

「片道でいま混雑していると思うのでかなり利便性があがっていいと思います」

「大変うれしいです。能登の復興に役に立つと思って期待しています」

6日に行われた起工式では関係者らが交通の利便性と能登の創造的復興への加速を願いました。



■山野 石川県知事：

「物流の円滑化や早期工事を通じ、地域間連携の強化に大きく寄与しており、能登地域の創造的復興の推進する上で極めて重要な道路であります」

この区間についてはトンネルや橋などの構造物が比較的多いため県では交通の安全を確保をしながら慎重に工事を進める方針です。

一方、その先ののと里山空港ICまでの区間については、ことし4月から国が管理主体となったことから、県は災害復旧工事に合わせて4車線化を働きかけているということです。