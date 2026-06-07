32階にあるプレミアムクラブラウンジで絶景モーニングを満喫。【ザ・プリンス パークタワー東京】
【ザ・プリンス パークタワー東京】のプレミアムクラブフロアに宿泊したゲストは、32階にあるプレミアムクラブラウンジで、東京タワーをはじめ都心のビル群や芝公園を眺めながら朝のひと時をゆったりと楽しめます。
｜ホテルの朝食はゆったり優雅に
2025年10月のリニューアルで、約3倍の110席に広がったプレミアムクラブラウンジ。朝食の時間には奥のブッフェスペースも解放され、広いブッフェ台には豊富なメニューが並びます。ライブキッチンもあって出来立ての料理も提供されます。
▲朝食ビッフェ
トマトソースの上に卵を落とした中近東の料理「シャクシュカ」や、「真鯛のオーブン焼き」、「ジャガイモとショートパスタのグラタン」など温菜メニューが並びます。
▲ひと手間加えたメニューも豊富
欧米からのゲストも多く、ベーコンは焼き加減が異なる2種類が並びます。カリカリになるまで火を入れたクリスピーベーコンと、厚みがあって柔らかいベーコンを選べます。
▲2種類のベーコンを用意
色とりどりのミニトマトやキュウリ、「キャロットラペ」や「トレビスとフルーツの赤いサラダ」など、個性があってひと手間加えた冷菜メニューも並びます。
▲サラダコーナー
「パプリカリオナ」や「ジャンボブラン」、「スモークサーモンのマリネ レモン風味」など、食べておきたい冷菜も忘れずに。
▲冷菜も充実の味
ライブキッチンではオムレツや目玉焼きのほか、日替わりの「アスパラガスとそら豆のリゾット」や数量限定の「和食」などの注文メニューも受け付けています。卵料理はターンオーバーやオーバーハードなどの焼き加減に細かく対応してくれるのも嬉しいですね。
▲出来立てをオーダーできるエッグステーション
パンコーナーも充実。ホテルメイドの華やかなフルーツデニッシュをはじめ、キッシュやブリオッシュ食パン、バゲットなど、どれも試してみたいものばかり。
▲様々な味が見つかるパンコーナー
ソフトドリンクやフレーバーウォーター、炭酸飲料に加え、朝食にもびんビールが用意されています。
▲冷蔵ショーケースに並ぶドリンク
ブレンドコーヒーのほか、フレーバーコーヒーは季節によって異なる味を試すことができます。
▲フレーバーコーヒー
朝一番に飲みたいスムージーは日替わりです。この日の「バナナと豆乳のスムージー」はクリーミーでとってもなめらか。濃厚で優しい味でした。ホットフードやサラダ系も種類が豊富なので、つい食べ過ぎてしまいます。
▲この日の朝食はヘルシーに
早起きできる人におすすめが、7時から10食、9時から10食限定の「パンペルデュ」。これはフレンチトーストのことで、卵液がしっかり染みたブリオッシュが使われてしっとり柔らか。そのうえ甘くなく、生ハムやサーモン、アボカド、ゆで卵の上に魚卵まで添えられた豪華で特別感たっぷりの一皿です。
▲1日20食限定の「パンペルデュ」
近ごろホテル朝食で出会う機会が増えてきた「バーチャミューズリー」。オーツ麦にミルクやヨーグルトなどを混ぜて一晩寝かせたヘルシーメニュー。コクがあって消化もよく、栄養満点の朝食としておすすめです。
▲今注目の「バーチャミューズリー」
エッグステーションでオーダーするオムレツは、プレーンのほか、ハム、チーズ、トマトなど6種類の具を自由に選べるほか、焼き加減もミディアムや中までしっかり火入れしたものなどに対応。最後にホテルと東京タワーをあしらった焼き印を押して完成。出来立てはテーブルまで運ばれます。
▲写真に撮っておきたいオムレツ ＜画像提供：ザ・プリンス パークタワー東京＞
▲非日常感たっぷりの優雅な朝食を楽しめます
【ザ・プリンス パークタワー東京】32階にあるプレミアムクラブラウンジの朝食。限られたゲストだけが楽しめるゆったりと過ごす朝のひと時。ぜひ一度試してみてくださいね。＜text＆photo：湯川カオル子 予約・問：ザ・プリンス パークタワー東京https://www.princehotels.co.jp/parktower/＞