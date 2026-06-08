脱炭素化の取り組みを行う国の先行地域に石川県が選定されました。

このうち和倉温泉では源泉の熱を利用して環境にやさしく旅館のランニングコストを抑える取り組みが始まります。



和倉温泉では、高い温度になる源泉を活用し熱交換器で水を温め各旅館のシャワーなどに使えるようにするプロジェクトが官民一体で進められています。

環境にやさしく旅館の光熱費削減にもつながるこの取り組み。

環境省ではこうした脱炭素の取り組みを実施する地域を「先行地域」として選定していて今回、石川県が選ばれこの和倉温泉のプロジェクトが支援の対象となりました。





これを受け、七尾市では6月補正予算案に実施設計の費用5220万円を盛り込みました。順次、設備を導入し2030年度までに和倉温泉旅館協同組合に加盟する19すべての旅館に供給を開始する予定だということです。

■茶谷 七尾市長：

「各旅館も今再建中ではありますが再建には相当の費用がかかります。これからのランニングコストを少しでも抑えられるように」

「経営にとってプラスになれるようなそういうような取り組みを和倉温泉と共に行っていきたい」



今後、ほかの先行地域の状況なども確認しながら具体的な計画を進めていきたいとしています。