【生年月日占い】2026年6月の運気UPにつながる《ラッキーなカラー＆アイテム》
風水の観点から見ると、身に着けるタイミングと相性は想像以上に大切な要素。少しだけ意識を向けることで運気UPに役立ちます。それでは生年月日から導かれる2026年6月の運気UPにつながる《ラッキーなカラー＆アイテム》を「YUKI's風水」の野口由起子がタイプ別にお届けします。
🌼あなたの生年月日から導かれる“タイプ”を判別する方法
Lacmoi（ラックモア） オレンジ
運気は強く絶好調です。大きな波にのってあなたの願いを叶えていきましょう。時間は有限です。考えるよりも行動してみてください。あなたを後押ししてくれるオレンジカラーのポーチや小物は特におすすめです。
運気は停滞するため現状維持のとき。弱い年運を考慮して無理はしないで流れに任せていきましょう。健康管理もしっかりしておいてください。あなたの身を守る赤いバッグは特におすすめです。
Salasvan（サラスヴァン） フューシャピンク
決断するタイミングとして運気のサポートが強いときです。スムーズに事が運びやすい今スタートするのがよいでしょう。あなたを後押しするフューシャピンクカラーのネイルは特におすすめです。
Bloomie（ブルーミー） イエロー
サポート運があるとき。先のことは心配せずにやりたいことにチャレンジしていってください。動くことで形になっていくことでしょう。あなたを後押しするイエローカラーのサマーニットは特におすすめです。
Ganarbien（ガナービアン） ベージュ
長かった停滞期を抜けて運気は動き出しました。新しいことを始めるタイミングとしてよいときです。どんどん新規開拓していきましょう。あなたを後押しするベージュカラーのスカートは特におすすめです。
Palansophie（パランソフィー） レッド
月運・年運ともに弱く現状維持のとき。あなたの身を守る赤色のネイルは特におすすめです。整理整頓・断捨離をして気持ちも整えてみてください。あなたにとって本当に必要なことが見えてくるでしょう。
Aulavignon（オーラヴィニョン） フューシャピンク
一年の中でも特に運気が弱いとき。運気は停滞しているため現状維持に徹して流れにまかせてみるのがよいでしょう。あなたの身を守るフューシャピンクカラーの口紅は特におすすめです。
Parvie（パルヴィー） ベージュ
運気は弱く現状維持のとき。見間違いや勘違いをしやすいときのため決断事は控えましょう。期待やこだわりは手放してみてください。あなたの身を守るベージュカラーのネイルは特におすすめです。
Surlouis（サールイ） イエロー
7月から運気はしばらく停滞するため今が動けるラストチャンス！やるべきことや交渉事は今のうちに済ませておいてください。あなたをサポートするイエローカラーのスカートは特におすすめです。
Devality（ディヴァリティ） レッド
財運のあるとき。出るも入るも活発で、大きな出費も将来を見据えたものであれば問題ないでしょう。金運アップのアイテムを身に着けたいとき。あなたの財運カラーの赤色のお財布は特におすすめです。
Deviage（デヴィアージュ） カーキ
再びのチャンスのとき。過去にうまくいかなかったことや諦めたことでもご縁がつながる可能性大。運気の強い今、再挑戦してみてください。あなたを後押しするカーキカラーのバッグは特におすすめです。
Hanuexy（ハヌークシィ） グリーン
運気は弱く現状維持のとき。気持ちが浮つきがちなため一時の感情で動くことは控えましょう。判断力も鈍るため決断事は7月を待ちましょう。あなたの集中力を高める緑色のバッグは特におすすめです。
特におすすめのアイテムを紹介していますが、それ以外でもラッキーカラーを積極的に身に着けることで、さらなる良運を引き寄せることができます。ぜひ今月のコーデの参考にしてみてくださいね。＜監修：「YUKI's風水」野口由起子＞ ※TOP画像は生成AIで作成しています