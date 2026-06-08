長さ変えずにちょいイメチェン♡【40・50代】に似合う「おすすめレイヤーヘア」

軽さと動きを足してくれる「レイヤー」はまだまだ人気のよう。今の髪の長さをキープしたまま雰囲気を変えたいときにも、レイヤーが活躍。表面に段差を入れることで、トップのボリューム不足を補いながら自然な動きを演出できます。大人の魅力を引き立てる上品なシルエットは、毎日の装いにも新鮮な変化をプラスしてくれるはず。今回は、ママ美容師の@yuuna__iwamaさんのInstagram投稿から、大人世代に似合うレイヤースタイルをご紹介します。

ロブレイヤーで、上品さをまとう

ロブをベースにレイヤーカットを施した、品よく決まるロブレイヤーです。トップはストレートの質感を活かしながら、ふんわりと内側へおさめています。襟足は肩にあたって自然に外ハネする長さなので、朝のスタイリングも楽にできそう。オレンジ味を抑えたマットな色味が、大人らしい落ち着きを添えています。

軽快に弾む、たっぷりレイヤーのロブスタイル

トップからベースへとたっぷりレイヤーを入れて、華やかな動きを表現したスタイルです。トップはふんわりと内側へワンカールさせて柔らかなフォルム実現。そこからグッとくびれを作り、ベースはくるんと軽快な外ハネに。仕上げにバームで艶をプラスすることで、大人らしい品の良さも演出しています。

首元がすっきり映えるレイヤーボブ

自然体なこなれ感が漂う、ひし形シルエットのレイヤーボブです。トップはふんわりと空気を含ませるように丸みを持たせています。中間からグッとくびれをつけ、ベースはかなり軽くなるように削いでから外ハネに。くびれとベースの軽さによる相乗効果で首元がすっきり見える、これからの季節にもピッタリのスタイルです。

なだらかな毛流れのミディアムレイヤー

表面にふんわりとレイヤーを入れた、前上がりシルエットのミディアムヘアです。上下をパツッと分けるのではなく、全体がなだらかに繋がるようカットされています。顔まわりは内側へワンカールさせつつ、ベースラインは外側へワンカールに。通常のミディアムヘアよりもかなり軽やかな印象なので、爽やかに仕上げたい人にオススメです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@yuuna__iwama様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山 友里

コスメ・ヘアスタイルといった美容トレンド情報を得意とし、FTNで執筆中。官公庁の心理職として勤務した経験を持ち、現在は読者の悩みやニーズに寄り添う記事スタイルで、トレンド記事を制作する。