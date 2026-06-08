ラグビー・ＮＴＴリーグワン２０２５―２６シーズンの年間表彰式が８日、都内で行われ、東京ＳＧのチェスリン・コルビがＦＢでベスト１５に選出された。今季限りでチームを離れる南アフリカ代表は「素晴らしいシーズンだった。日本で過ごした時間はとても濃い、いい時間だったので出来れば、また日本でプレーもしたいと思っている」と語った。

コルビは今季、レギュラーシーズン１６試合と、プレーオフ２試合に出場。得点王に輝き、ラインブレークなどでも抜群の存在感を放った。６日の３位決定戦では、負傷で出場はならなかった。「セミファイナルで出た痛みで、３位決定戦は戦えないという判断だった」とコルビ。５月に今季限りでの退団を発表しており、この日が日本で最後の公の場となった。

リーグワンで過ごした３季。コルビは「リーグワンの競争力が上がっている中で、そこに身を置いたことが自分にとってもいいことだった。日本での経験がよかった」と語った。準優勝した東京ベイのフッカー、マルコム・マークスなど多くのスプリングボクスが日本でプレーするが「リーグワンには競争力があることが大きい。自分自身、日本に南アフリカの選手が来て欲しいと思っている。日本の文化、リーグワンのラグビーを知って欲しいと思う」と思いを明かした。

２７年Ｗ杯を来年に控え、ディフェンディング王者の南アフリカ。コルビはＷ杯３連覇に向け、主力として期待も高まる。「代表してプレーできるコンディションを整えて、出来れば来年、スプリングボクスに選ばれてそういう舞台に立ちたい」と思い描いた。