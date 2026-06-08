山形県内では先週から登山による遭難が相次ぎ、西川町では、7日から月山に入山したとみられる男性の行方が分からなくなっています。男性は7日午後3時までに下山する予定でした。



この遭難は7日、西川町月山沢に登山のため入山したと見られる県外に住む60代の男性と連絡が取れなくなり、その後、行方が分からなくなっているものです。これまで、月山スキー場の駐車場で男性の車が見つかっています。

警察によりますと、男性は登山届に7日午前9時から午後3時までの入山予定を記入し提出していました。しかし、登山ルートについての詳しい記載はありませんでした。警察は8日、山岳救助隊とともに12人態勢で捜索を行いましたが現場の天候が悪化したため、8日午後4時半に捜索を終了し、発見には至っていません。

男性は7日、近くの宿泊施設にチェックインする予定でした。

7日午後6時半ごろ、宿泊施設からの連絡に対し、男性は「道に迷った」と話していて、7日午後7時45分ごろには「道に出た」と話していましたが、それ以降、連絡が取れなくなっています。警察は男性の身元の確認などを進めるとともに、9日の捜索態勢も調整しています。

県内では、先週金曜日から小国町の飯豊連峰で2件の山岳遭難が発生しています。遭難していた茨城県などの男女3人グループと青森県の78歳の男性はいずれも7日までに無事救助されました。