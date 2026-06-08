皇族数確保のとりまとめ案10日決定へ　皇位継承の順位に変化なし　女性皇族は結婚後も身分保持？

皇族数の確保を巡る気になる疑問について、安宅晃樹キャスターとフジテレビ政治部・高田圭太部長とともに見ていきます。

――8日にとりまとめ案が示されましたが、皇族数の確保が大きな課題になっているわけですよね。

フジテレビ政治部・高田圭太部長：

皇位の継承者というのが、次世代は悠仁さましかいないという状況です。

皇位継承をどうするかが問題なんですが、それを見据えてまずは皇族の数自体が減っている中で、“皇室の活動を維持していくために、皇族数を確保する案を出しましょう”というのが今回の会議の主目的で、それでとりまとめ案が8日に示されました。

安宅晃樹キャスター：

現在の皇位継承者はわずかお三方です。皇位継承順位の1位が秋篠宮さま。そして2位が悠仁さま。3位が上皇さまの弟で90歳の常陸宮さまです。

皇位を継承できるのは、父方に天皇の血を引く男性で、つまり父親をたどっていくと初代天皇に行き着くとされる男系男子に限られているわけです。

フジテレビ政治部・高田圭太部長：

そこが一番今回の議論のポイントで、特に男系男子にこだわる保守派といわれる方々が一番言っているのは、男系男子でたどっていくと、初代の神武天皇までつながるとされる2000年以上の伝統。これが日本の皇室の世界にもない伝統で、男系でつないでいくのをまったく揺るがせてはいけないと、それが揺るがされるようなことはしてはいけないと。そこを守ろうというのが1つの主張です。

もう一方は、ただそれだと女性の皇族も多い中で、皇室が先細ってしまうということです。なので、女性の結婚後の皇族の方も皇室に残って、そしてゆくゆくは、女性の方の子孫も天皇になることも考えてはいいのではないか。この2つの対立が議論の中で難しい点でした。

安宅晃樹キャスター：

そのような中、皇族の数を確保していくために2つの具体案が示されました。1つ目は「女性皇族が結婚後も皇族の身分を保つ」という案。2つ目が「旧宮家の男系男子を養子として迎える」という案です。この2つの案が正式に決まれば、今後、法制化を目指すことになります。

――1つ目の「女性皇族が結婚後も身分を保持」というのは、愛子さまや佳子さまが対象になるということですか。

フジテレビ政治部・高田圭太部長：

そうですね。今回議論を急いだ中で、佳子さまや愛子さまのご結婚の年齢が近づいているのではないかということで、早くということで進んでいました。もちろんほかの三笠宮家などに関しても、適用される方向だとみられます。

――愛子さまが皇族として結婚後も残られる場合に、皇位継承の順位に変化が生じることはあるんですか。

フジテレビ政治部・高田圭太部長：

皇位継承の順位に変化が生じることはありません。今の皇室典範の皇位継承のところは変えないということですね。

皇位継承とか皇室に関しては、結婚した女性皇族は皇室を離れるということは当然になっている部分を変えるというだけです。

皇位継承については、現在の天皇陛下から秋篠宮殿下。そして、悠仁さまの流れは揺るがせないということなので、世の中で愛子さまの天皇待望論がございますが、そこについては今回踏み込まないということで、そこは変わりません。

安宅晃樹キャスター：

「今上殿下から秋篠宮皇嗣殿下、次世代の悠仁親王殿下という皇位継承の流れをゆるがせにしてはならない」という文言が、とりまとめの冒頭にも示されていたということです。

――例えば、小室眞子さんもご結婚されて秋篠宮家を離れていますが、眞子さんが再び皇室に戻られるということも考えられるんですか？

フジテレビ政治部・高田圭太部長：

今回の結婚後の女性皇族の扱いについては今後、結婚する方々を対象としているので、眞子さんなどすでに結婚された方は対象にはならない方向です。

榎並大二郎キャスター：

あとは議論の焦点になっているのが、女性皇族の夫・配偶者、子供の立場がどうなるかというところですよね。

安宅晃樹キャスター：

皇室の家系図で見ると、例えば、愛子さまがご結婚されてお子さまが誕生した場合ですと、父親が天皇に行き着く男系ではなく女系となり、これは皇位を継承する資格がありません。今後、女性皇族と結婚したその夫や子供が皇族として活動できるのかどうかについては、今回の取りまとめ案では明記されませんでした。

これについてどういった背景があるのか、与野党の間でも議論が分かれています。与党などは“長い歴史を持つ男系男子”を流れを重視している一方で、立憲民主党系の議員からは「家族は一体であるべきだ」などとして容認する声もあり、今回の結論は先送りとなりました。

そして、皇族の数を確保していくためのとりまとめ案の2つ目「旧宮家の男系男子を養子として迎える」という案は、“旧宮家”と呼ばれるもともと皇室に属していた人の子孫から男の子、男子を養子にするというものです。

改めて、皇位継承できる皇族方について、とりまとめ案の中では“1947年に皇族を離脱したいわゆる11の旧宮家の皇族男子の子孫である男系男子を対象にしよう”という案だということです。

――養子に迎えられた人は、皇位を継承する資格を持たないということでいいんですか。

フジテレビ政治部・高田圭太部長：

今回の案では、皇位継承の資格は持たない方向で調整されていますが、その方のお子さまについてはどうするかというのは、特に出ていません。最終的に男系男子の旧宮家の方に入っていただくというのは、将来的には“皇位継承資格をお子さまに”という思いが、今回、自民党や日本維新の会の中にはあるので、今後、どういった議論になっていくかのポイントの1つだと思います。

安宅晃樹キャスター：

とりまとめ案の中には、皇族数の確保の状況などを勘案して、その必要があると認める時には一定年数ごとに見直すという形で、養子の息子がどうなっていくのかというところに関しては示されていなかったので、この辺りも今後の議題となりそうです。

――養子になる方はどれぐらいいらっしゃるんですか？

フジテレビ政治部・高田圭太部長：

自民党の議員などに取材すると、旧宮家から養子として入る資格のある適齢期の方は大体10人ぐらいいるのではないかという話はありますが、全く確定されていませんし十分に明らかになっていない部分です。

――女性皇族が結婚後も皇族の身分を保つとなると、名字や選挙権をどうするのかなどはどうなっているんですか？

フジテレビ政治部・高田圭太部長：

立憲系の人たちは、家族で女性皇族がそのまま皇族、配偶者や子が民間人となると戸籍をどうするんだと。皇族の方々は戸籍を持っていないので、そこをどうするかといった問題ですとか、日常生活での立場の違いなど、その部分はまだこれから議論して詰めていくということです。慎重な制度設計が求められるというのが、今回の報告書の中でも出ていますね。

榎並大二郎キャスター：

伝統と現実というところで、両面を見ながら丁寧な議論が進められていくということです。