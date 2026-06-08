AKB48の大盛真歩（26）が8日、自身のXを更新。声帯を痛めたことを報告し、ファンへとの会話は“文字起こし”の形になることを伝えた。大盛は4月にグループからの卒業を発表。今月30日に卒業公演が行われる予定。

「病院で診てもらった所、声帯が少し傷ついてカサブタみたいなのができてる状態で治りにくいから、1.2週間は声を出さずに治療に専念した方がいいとの事で明日からお会いする皆様には文字に起こして会話する形になるかと思います」と声帯を痛めたことを報告し、ファンとの会話が“文字起こし”になることを伝えた。 「まずは少しでも早く回復できるよう努めます」と記した。

グループの公式ブログで「本日4月25日（土）「ここからだ」公演にて、AKB48 メンバー 大盛真歩が卒業発表をいたしました」と発表。

大盛はコメントを寄せ「普通に生きていたら経験できないようなことをたくさんさせていただき、何よりも7作連続選抜として活動できたことが本当に嬉しかったです。苦手なことが多かった私は、活動の中でたくさんの挫折をして、何度も卒業を考えましたが、今回は自分のAKB48人生を悔いなくやりきったと思えたので、卒業を決断しました」と決断の理由を説明した。

1999年12月5日生まれ、茨城県出身の大盛は、2017年の「第3回AKB48グループドラフト会議」候補者オーディションに合格しドラフト候補生となる。18年のドラフト会議において第5巡目でAKB48チームBから指名され、18年12月にチームBへ昇格した。