◇卓球 WTTコンテンダー スコピエ（6月1日〜7日、北マケドニア）

卓球の「WTTコンテンダー スコピエ」が7日まで行われ、日本勢は3種目で優勝を飾りました。

女子シングルスでは、第1シードの大藤沙月選手が準決勝でカットプレーが武器の佐藤瞳選手に3-1で勝利。決勝では第2シードの橋本帆乃香選手に4-0の完勝となりました。

大藤選手は、5月の世界選手権で中国選手を鉄壁のカットプレーで破り、世界を驚かせた橋本選手を相手に5連勝。「WTTコンテンダー ラゴス(ナイジェリア)」でも佐藤選手、橋本選手を破っており、カットマンに強さをみせています。また横井咲桜選手も準決勝まで勝ち上がり、日本勢が表彰台独占でした。

男子シングルスでは、篠塚大登選手が準々決勝でデンマークのリンド選手を破り、日本勢唯一の4強入り。スロベニアのヨルジッチ選手が優勝を飾っています。

女子ダブルスでは、大藤沙月選手/横井咲桜選手ペアが青木咲智選手/村松心菜選手ペアに3-0で勝利。過去世界1位にも上り詰めた強さを見せ、大藤選手は2冠です。

男子ダブルスは、坂井雄飛選手/横谷晟選手ペアが準々決勝で敗退し、表彰台はならず。イム・ジョンフン選手/オ・ジュンソン選手の韓国ペアが優勝を飾りました。

混合ダブルスでは、小林広夢選手/木原美悠選手ペアがドール選手(フランス)/A.ディアス選手(プエルトリコ)の国際ペアに3-0で破り、大会制覇となりました。

▽日本選手の上位入賞■男子シングルス3位:篠塚大登■女子シングルス優勝:大藤沙月準優勝:橋本帆乃香3位:佐藤瞳、横井咲桜■女子ダブルス優勝:大藤沙月・横井咲桜ペア準優勝:青木咲智・村松心菜ペア3位:橋本帆乃香・A.ディアスペア■混合ダブルス優勝:小林広夢・木原美悠ペア、3位:吉村真晴・大藤沙月ペア