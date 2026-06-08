2026年6月9日の運勢ランキング「おひつじ座〜うお座」 マリィ・プリマヴェラの【毎日ひとこと占い】
人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2026年6月9日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？
金銭面は好調。副業やビジネスの誘いがあれば検討してみよう。
家族との会話に幸運が潜んでいる日。ぜひ電話だけでもしてみて。
野心が実る兆し。ライバルの存在をモチベーションにすると◎。
自分らしさを意識して行動すると、ツキを呼べそう。
気分が憂鬱（ゆううつ）になりそう。心の安定を保つようリラックスして。
潔癖になり過ぎると周囲から敬遠されそう。アバウトでOK。
自己主張は控えめに。わけもなく恨まれてしまうかも……。
流れに身を任せてしまうこと。思わぬ幸運をゲットできそう。
口論になりがち。徹底的に論じ合えば、理解が深まるはず。
エキサイティングな1日に。リーダーになると運気はさらに上昇！
主役運が到来。普段よりはっきりとものを言っても大丈夫。
行ったことのない場所へ出掛けよう。新発見がいっぱいあるはず。
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)
12位：ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）
金銭面は好調。副業やビジネスの誘いがあれば検討してみよう。
11位：いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）
家族との会話に幸運が潜んでいる日。ぜひ電話だけでもしてみて。
10位：おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）
野心が実る兆し。ライバルの存在をモチベーションにすると◎。
9位：しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）
自分らしさを意識して行動すると、ツキを呼べそう。
8位：おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）
気分が憂鬱（ゆううつ）になりそう。心の安定を保つようリラックスして。
7位：てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）
潔癖になり過ぎると周囲から敬遠されそう。アバウトでOK。
6位：みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）
自己主張は控えめに。わけもなく恨まれてしまうかも……。
5位：やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）
流れに身を任せてしまうこと。思わぬ幸運をゲットできそう。
4位：おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）
口論になりがち。徹底的に論じ合えば、理解が深まるはず。
3位：さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）
エキサイティングな1日に。リーダーになると運気はさらに上昇！
2位：うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）
主役運が到来。普段よりはっきりとものを言っても大丈夫。
1位：かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）
行ったことのない場所へ出掛けよう。新発見がいっぱいあるはず。
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)