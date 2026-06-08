森保ジャパン撃破のカギは“スマホ断ち”　スウェーデン代表が独自計画に取り組むワケ「細心の注意を払う必要がある」【W杯】

日本代表と同じグループに属するスウェーデン代表。彼らはW杯で勝ち抜くためにあらゆる手を尽くしている(C)Getty Images

来る6月12日に開幕を迎える北中米ワールドカップ（W杯）に向け、各国代表の調整がいよいよラストスパートに入っている。何よりも「結果」が求められる、この短期決戦において重視されるのは、選手たちのコンディション作りだ。

【動画】鮮烈カウンターでイングランドから先制！三笘薫がウェンブリーを沸かせた会心のゴールの映像

登録された26人が最大限に力を発揮できるよう、各代表がさまざまに工夫を凝らした調整方法を実施している。グループFで日本代表と同居するスウェーデン代表では、睡眠時間を徹底管理しているという。同国の日刊紙『Expressen』の取材に応じたニクラス・エグネルコーチは、調整における「基本中の基本」として「食事」「休息」「睡眠」3要素を強調。米国内でも時差が生じる今大会を戦い抜く上では、「とくに睡眠が重要になる」と説いている。

スウェーデン代表の「パフォーマンスマネージャー」の職に就くエグネルコーチは、いわばコンディション作りのプロだ。ゆえに選手たちには、独自の計画に沿った行動を働きかけている。

「この暑さと時差ボケの両方で、選手たちの体調を100％にするのは簡単ではない。でも、食欲がピークに達していなくても、水分と食べ物を摂取する必要があることは話し合っている。もちろん睡眠は重要で、すでに選手たちには話をしてある。