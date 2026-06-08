森保ジャパン撃破のカギは“スマホ断ち” スウェーデン代表が独自計画に取り組むワケ「細心の注意を払う必要がある」【W杯】
日本代表と同じグループに属するスウェーデン代表。彼らはW杯で勝ち抜くためにあらゆる手を尽くしている(C)Getty Images
来る6月12日に開幕を迎える北中米ワールドカップ（W杯）に向け、各国代表の調整がいよいよラストスパートに入っている。何よりも「結果」が求められる、この短期決戦において重視されるのは、選手たちのコンディション作りだ。
【動画】鮮烈カウンターでイングランドから先制！三笘薫がウェンブリーを沸かせた会心のゴールの映像
登録された26人が最大限に力を発揮できるよう、各代表がさまざまに工夫を凝らした調整方法を実施している。グループFで日本代表と同居するスウェーデン代表では、睡眠時間を徹底管理しているという。同国の日刊紙『Expressen』の取材に応じたニクラス・エグネルコーチは、調整における「基本中の基本」として「食事」「休息」「睡眠」3要素を強調。米国内でも時差が生じる今大会を戦い抜く上では、「とくに睡眠が重要になる」と説いている。
スウェーデン代表の「パフォーマンスマネージャー」の職に就くエグネルコーチは、いわばコンディション作りのプロだ。ゆえに選手たちには、独自の計画に沿った行動を働きかけている。
「この暑さと時差ボケの両方で、選手たちの体調を100％にするのは簡単ではない。でも、食欲がピークに達していなくても、水分と食べ物を摂取する必要があることは話し合っている。もちろん睡眠は重要で、すでに選手たちには話をしてある。
求めていることは、高度な科学的なものではない。目的地となるタイムゾーンにスムーズに移行できるよう、いくつかのコツやアドバイスをしているだけだ。そのコツは、夜間にスマートフォンやテレビゲームに長時間没頭しないこと。そして寝室を暗く、涼しく保つこと。本当に基礎的なことでしかないが、細心の注意を払う必要がある」
スマホが生活必需品となって久しい現代において「長時間没頭しないこと」は言うは易く行うは難しかもしれない。しかし、エグネルコーチが求める“基礎”を徹底でき、サッカーに集中できる環境が作れれば、スウェーデン代表は、現地時間6月25日のグループ第3戦で対戦する日本代表にとっても脅威となる可能性はある。
北欧の精鋭たちは“スマホ断ち”を出来るか否か。また、ストレスフルな状況で、その策は功を奏するのか。スウェーデン代表のパフォーマンスを興味深く見守りたい。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]