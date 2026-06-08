「男の子が生まれました」小池美由、第1子出産を報告！ 「出産ってすっぴんだよね…!?」の声も
タレントの小池美由さんは6月8日、自身のX（旧Twitter）を更新。第1子を出産したことを報告し、写真を公開しました。
【写真】第1子を出産した小池美由
ファンからは「ご出産おめでとうございます」「お祝いする日が１つ増えましたね」「ギャラクシーな子に育ちますように」「まずはゆっくり休んでくださいね」などの声が。また「まって、出産ってすっぴんだよね…!?」「赤ちゃんも美由ちゃんもとってもかわいい〜〜」といったコメントも寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
【写真】第1子を出産した小池美由
「ギャラクシーな子に育ちますように」小池さんは「6/3に男の子が生まれました」と報告し、赤ちゃんとのツーショットを投稿。出産直後に撮影したのでしょうか、小池さんは患者衣を着用しています。また「大樹さんやたくさんの人のおかげで無事に出産できたこと、新しい家族にやっと会えたことにとても感謝して日々を過ごしてます」「この子の為にも父と母は、ますます頑張ってくよ」とも。夫で俳優・タレントの宮城大樹さんへの感謝の言葉と今後の抱負をつづっています。
「臨月妊婦のとある1日」も公開1日には「臨月妊婦のとある1日」とつづり、動画を投稿していた小池さん。大きなおなかで外出した時の様子を撮影していますが、出産直前も明るく過ごしていたことが分かります。気になった人は、チェックしてみてくださいね。
(文:堀井 ユウ)