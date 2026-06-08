ニューバランスジャパンは、部活生からトレーニングに励むランナーまで、日々の走りを支える新ランニングシューズ「FuelCell Flite−R（フューエルセル フライトアール）」を発売する。「FuelCell Flite−R」は、ニューバランス公式オンラインストア、一部のニューバランスオフィシャルストア、全国のゼビオグループ対象店舗およびスーパースポーツゼビオ公式オンラインストアにおいて、6月5日から発売した。

FuelCell Flite−Rは、ランナーや部活生の練習の質を高め、それぞれの目標に向かうトレーニングを支えるシューズ。走ることに向き合い、日々のトレーニングを“繰り返し”から“価値ある時間”に変えていく、その過程を支えるパートナーとなっている。適度な接地感、軽量性、FuelCellミッドソールによる反発性を備え、ランニングをはじめ様々なトレーニングに対応する。





特長は、FuelCellミッドソールによる反発性と接地感を実現。Nylon Shank（ナイロンシャンク）によるスムーズな重心移動を叶える。Double meshが耐久性・通気性を叶え、つま先部のパーツで強度UPを図った。日々の走りを快適に支える。スピードに乗りやすいラバーを配置した。適度な屈曲性とNduranceの耐久性で、幅広いトレーニングに対応している。

［小売価格］1万3970円（税込）

［発売日］6月5日（金）

ニューバランス ジャパン＝https://shop.newbalance.jp